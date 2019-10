Schwartzman y Lóndero fueron eliminados del Masters 1000 de Shangai

El porteño Diego Schwartzman y el cordobés Juan Ignacio Lóndero quedaron eliminados en primera rueda del Masters 1000 de Shanghai, tras perder ante el canadiense Vasek Pospisil y el escocés Andy Murray, respectivamente.

A primera hora de la madrugada, el Peque, número 16 del ranking mundial, cayó sorpresivamente en una hora y 24 minutos de juego con parciales de 7-6 (2) y 6-2 ante el rival de 29 años y que está en el puesto 248 del escalafón. Pospisil ya le había ganado a Schwartzman en el único enfrentamiento previo entre ambos.

Luego, en el cierre de la jornada, el cordobés Lóndero (56 del ránking) no pudo aguar la reaparición de Murray, que busca su mejor nivel tras haber caído por debajo del puesto 500 de la ATP debido a sus problemas en la cadera.

Murray, de 32 años, logró su primera victoria con parciales de 2-6, 6-2 y 6-3, tras dos horas y 18 minutos de juego, luego de no ganar en un Masters 1000 desde mayo de 2017, en Madrid. Ahora jugará con Fabio Fognini (12º ATP).

Getting stronger by the week... @andy_murray wins his first match at Masters 1000 level since May 2017, beating Londero in three sets at #RolexSHMasters! pic.twitter.com/i44YrRIaKG