María Ivette Correa, la mamá del nene, grabó el momento y lo compartió en su cuenta de Facebook.

“A lo mejor la hormiguita ya estaba muerta cuando te diste cuenta”, le dice la mujer a su hijo, quien no dejaba de llorar desconsolado. “No, no estaba muerta porque estaba caminando”, le contestó el niño entre lágrimas.

En un intento de tranquilizar al pequeño, María Ivette le dice que él lo había hecho “sin querer” y que por eso no debía preocuparse. Más allá de tranquilizarse, el niño respondió: “¿Pero si tenía familia y la familia no sabe que está muerta?”. A lo que la mujer le pidió que no se angustiara más y le repitió que había sido sin intención.

“A veces hay cosas lindas en la vida y que nos demuestran la ternura de los niños y el amor a cualquier especie”, comentó Ivette en su publicación, que se hizo vira por la dulce reacción del pequeño ante el incidente.

Imposible no querer abrazarlo. Mirá el video: