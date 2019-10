"Yo quiero que los argentinos tengan un trabajo digno, con obra social, con aportes para una jubilación a futuro. Quiero terminar con la ‘uberización’ de la economía argentina…¡basta de tratarnos como empleados de Uber! ¡Somos Argentina!”, dijo en tono encendido Alberto Fernández, en un multitudinario acto realizado este miércoles por la tarde en Malvinas Argentina, un distrito del noroeste del conurbano bonaerense.

El candidato presidencial del Frente de Todos, habló desde un escenario que compartió con los intendentes de la zona y con Sergio Massa, el gran referente bonaerense que se sumó al frente opositor peronista/kirchnerista.

Si bien estaba convocado para las tres de la tarde, el acto empezó una hora más tarde, con un breve discurso del intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini. El polideportivo “Direct TV Arena”, con capacidad para quince mil personas, se vio colmado.

“Argentina de pie”, fue la consigna convocante del acto. “Los peronistas estamos para hacernos cargo del desastre que han hecho en el país; han roto todo”, dijo el intendente local, Leonardo Nardini.

También habló Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar. “Qué bueno, vamos a tener un presidente que no miente y un gobernador que no hace acting por los barrios”, dijo en crítica a la gobernadora María Eugenia Vidal.

A su vez, hablaron Gustavo Menéndez (Merlo), Juan Zabaleta (Hurlingham), y la diputada nacional bonaerense, Cristina Alvarez Rodríguez, quien pronosticó: “le quedan pocos días al neoliberalismo en la Argentina”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-10-22-11-5-43-pichetto-denuncio-que-maduro-planea-una-maniobra-internacional-junto-a-cuba

Sergio Massa fue el último orador antes de que Alberto Fernández hiciera su ingreso al polideportivo.

“Vemos en América Latina pueblos sufrientes que frente al dolor de los ajustes, salen a decirle basta al hambre y a la exclusión. Quiero decirle a los argentinos que no salgan a la calle, que vayan el domingo a las urnas y le digan al mundo que queremos un país en paz, en progreso y con justa distribución del ingreso”, propuso el líder del Frente Renovador.

“Quiero pedirle al Presidente (Macri) que no haga más daño, que sea responsable, que arme un equipo de transición y que no actúe como chico caprichoso que piensa que le robaron el juguete y por eso lo rompe”, criticó.

Fue Massa el que anunció la llegada de Alberto Fernández. El candidato ganador de las PASO dio un discurso duro y cargado de críticas al presidente Macri y a la gobernadora Vidal.

“Tenemos que empezar ya a pensar en el día 28, nos van a dejar un país muy complicado. Cuando Macri termine su mandato, cuatro de diez argentinos quedarán bajo la línea de la pobreza. En la Argentina hay argentinos que volvieron a tener hambre, abandonados por el Estado. Ese es el primer imperativo que tenemos. Es inadmisible vivir en la Argentina que dice poder alimentar a 400 millones de personas y no puede darle alimento a 15 millones de argentinos”, dijo.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-10-21-16-58-23-macri-debate-presidencial-audifono-auricular-cucaracha-oreja-audifonos-supuesto

“Cada vez que llegan al gobierno, apagan la economía y hacen negocios ellos y sus amigos; dolarizaron las tarifas que determinaron el cierre de pequeñas y grandes empresa. Cerraron 43 empresas por cada día que gobernó Macri. Me gustaría vivir en la Argentina de la que habla Macri”, ironizó. “Lo único que supo hacer fue generar cinco millones de pobres; cuando pueda, le pido que haga un examen de conciencia”, dijo.

Fernández volvió a pegarle un guiño a los radicales desencantados con la alianza oficialista. “Los que tienen hambre que no teman: el 10 de diciembre no llegan Alberto y Cristina o Axel y Verónica, llega la solidaridad del pueblo argentino a ponerse para tenderle una mano. Como decía Alfonsín, ‘la ética de la solidaridad’, sacar del pozo a los que están en el pozo!”, citó el candidato.

“Vamos a poner dinero en el bolsillo de la gente que trabajan, en los bolsillos de los jubilados; vamos a poner en marcha todas las fábricas para dar trabajo; vamos a hacer que los argentinos vuelvan a consumir”, dijo.

“El Presidente no tuvo empacho en suprimir el Ministerio de Trabajo, siempre lo consideró un costo al trabajo. Nunca valoró el aporte del que trabaja en el proceso productivo. Se animó a decir que los que pierden el empleo pueden reconvertirse y transformarse emprendedores. Los emprendedores de los que habla Macri son monotributistas que se suben a una bicicleta para repartir pizza. Yo quiero que los argentinos tengan un trabajo digno, con obra social, con aportes para una jubilación a futuro. Quiero terminar con la ‘uberización’ de la economía argentina…¡basta de tratarnos como empleados de Uber! ¡Somos Argentina! Fuimos, fuimos distintos en el mundo cuando fuimos capaces de darle derechos a nuestros ciudadanos”, sostuvo Fernández, en tono fuerte.

“La gobernadora se jactaba de no abrir un hospital más, y no se daba cuenta de que le quitaba insumos; y no advertía que le quitaron las vacunas a los chicos y volvieron a aparecer enfermedades que creíamos eliminadas como el sarampión y la viruela; no tienen vergüenza, son unos descarados”, criticó.

“Tenemos una nueva oportunidad; no estamos condenados por la realidad, tenemos la realidad en nuestras manos, vamos a poner de pie a la Argentina; nos merecemos una Argentina para todos y para todas; una Argentina mejor es posible. Y el domingo.. ¡terminemos este tiempo llenando las urnas de votos así van a entender lo que Argentina quiere; van a entender cuando cuenten los votos!”, concluyó en tono de arenga.

Al finalizar el acto, Fernández se fue a La Plata, para compartir un acto con la candidata a intendenta, Florencia Saintout. Mañana, en la capital bonaerense será el cierre de campaña de Axel Kicillof a quien lo acompañará Cristina Fernández. El Frente de Todos apuesta a sacar al PRO del gobierno platense.

Fuente: Vía País