Omar Carrasco: “Estamos en alerta y viendo cómo ayudar a los productores para que puedan seguir"

La situación de los productores frutihortícolas en mendoza dista mucho de ser normal. Las soluciones no arriban y la coyuntura sigue poniendo a esta actividad contra las cuerdas, temas que abordó Omar Carrasco, presidente de la Unión Frutihortícola, en diálogo con el programa Buen Día Ciudadano de Estudio 91.7. “El sector está bastante complicado, porque los insumos están aumentando todos los días. Está complicado porque no te rinden ni un día para poder trabajar. No es que estén a precio de dólar. Se está pidiendo que el Gobierno pueda intervenir para poner un precio en los agroquímicos, es un descontrol total. La gente no sabe cuánto le van a costar las semillas, el abono y las depuraciones. Los precios sin dudas se están empezando a mover. Tenemos que tener en cuenta que las ventas están muy caídas y que no ha ayudado a mover mejor los precios", señaló Carrasco.

Además, puntualizó que “Estamos en alerta y viendo cómo ayudar a los productores para que puedan seguir. Estamos buscando alternativas para que nos puedan dar una mano. Para la cosecha de este año algunos han entregado cheques, otros tienen vencimientos los primeros meses del año que viene. Es muy complejo”, al tiempo que denunció que no fueron convocados para reunirse con el Presidente Macri: “Nosotros nos molestamos bastante cuando vino el Presidente y se reunió en la COVIAR, porque tendría que haber habido referentes de productores que le dijeran que el precio del vino está más barato que el año pasado. Esas cosas no le llegan, lamentamos que estas cosas no se hagan abiertamente. Para que se puedan tomar decisiones tienen que estar todas las partes de la cadena.

“Se pide ayuda para el vino, pero el vino la mayoría lo tienen los grandes porque los chicos no lo tienen. Tiene que venir ayuda para todos, pero en especial para el productor. Dentro de la cadena hay dos puntas que reciben el palo que es el origen y el consumidor final”, sintetizó el presidente de la UFHA.