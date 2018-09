Las encuestas marcan desencanto, enojo y bajas expectativas

COMPARTIDOS: 0

Tratar de interpretar el humor social es una cuestión muy compleja por estos días. Cruzándose fuertes fenómenos de alto impacto público, como la trama de corrupción que embarra de cuerpo completo al kirchnerismo, y la crisis económica que pone contra las cuerdas a Cambiemos, saber qué pega más en los ánimos es una tarea que vale la pena.

Uno de los sondeos clásicos es el índice de optimismo que mide la consultora Management & Fit para el diario Clarín, cuya realización es semanal y de alcance nacional, separando política y economía, y actualidad y expectativas. Este índice viene en rojo desde hace varios meses. Las expectativas económicas (28,6 puntos) superan a la confianza económica actual (25,1), es decir que se espera un mejor porvenir, aunque en proporciones muy bajas. En cuanto a la política el caso es al revés, ya que la actualidad (25,9) le gana a las expectativas políticas (25).

En esta última semana, de las 17 variables ponderadas por M&F, 13 cayeron y apenas cuatro subieron.

La consultora Synopsis, por su parte, hace el relevamiento de escenarios electorales, y marca en esta muestra un dato que puede preocupar al gobierno. Sobre cinco candidatos, Macri es quien pica en punta en el sondeo inicial, pero cuando se repregunta a los indecisos, ahí no suma casi nada, y el escenario se da vuelta. Entre los resultados más notorios señala que "La valoración del desempeño del Gobierno de Mauricio Macri no muestra señales de recuperación en septiembre"; "La preocupación por la inflación pega un salto de +1,4% , acercándose nuevamente al techo de 40%"; "El porcentaje de gente que ve con pesimismo el futuro del país crece 1,5 puntos llegando al 51,1% de los encuestados", y por último, "Por primera vez más del 50% de la gente percibe que este no es el rumbo económico correcto".

El Grupo de Opinión Pública mide mensualmente en CABA y GBA el tema de la corrupción: pese a las revelaciones públicas, las confesiones de arrepentidos y otras pruebas que se acumulan en el expediente, un 28,8% de los consultados cree que la denuncia sobre los cuadernos es "mentira".

Esta empresa tambien mide sobre una visión histórica de la corrupción, y el ranking de que el percibido como más corrupto es el de Carlos Menem, con el 60,6%, lo siguen bastante pegados entre sí Cristina (41,1%), Macri (38,1%), Eduardo Duhalde (37,5%) y Néstor Kirchner (34,7%) y termina último, en este caso de manera positiva, Raúl Alfonsín con sólo el 3,4%.

D'Alessio IROL/Berensztein midió en el transcurso de este mes la "Percepción de los reclamos sociales" con una metodología particular. Por ejemplo, preguntaron sobre los polémicos dichos de Dady Brieva. Las aprobó el 19% del total, pero entre los kirchneristas sumó 40% de apoyos, mientras que entre los macristas fue de cero.

Las protestas de los docentes cuentan aún con un apoyo mayoritario, de 59%, y la huelga universitaria 61%, pero crece el rechazo a los piquetes y las tomas de establecimientos como modo de protesta.

Finalmente, la consultora que trabajó para la oposición en las elecciones pasadas, Raúl Aragón & Asociados, presentó un trabajo hecho en la ciudad de Buenos Aires, con resultados desalentadores para el gobierno: La mayoría (58,7%) considera que pese a las nuevas medidas no logrará controlar la inflación, y muestra otro dato duro: no le creen al Presidente cuando dice que le "duele" la pobreza en casi un 60%.



