Whatsapp borrará todos los datos que no estén guardados para esta fecha

Por si no te has enterado, te contamos que hay un acuerdo entre Whatsapp y Google, por las copias de seguridad que realiza la aplicación, y está próximo a cumplirse, por lo que cualquier dato que no esté correctamente señalado, como fotos, chats, videos o documentos entre otros, serán eliminados de manera definitiva.

En esta nota te vamos a enseñar lo que tenés que hacer para que el cambio entre los gigantes de la comunicación, no te tome desprevenido y puedas salvar los archivos que necesites.

Google permitió a los usuarios de WhatsApp que realicen copias de seguridad de sus cuentas sin que consuman o utilicen los 15 GB de datos gratuitos que permite el sistema de almacenamiento de la nube de Google Drive. El lado malo es que estas copias de seguridad, no tienen el “sustento formal” en la nube del Drive y que su contenido multimedia o escrito podría perderse.

La fecha clave

Para que no pierdas los datos claves que guardás en la nube de tu WhatsApp que te permiten, entre otras cosas, mover el chip a otro celular y tener la misma información, el sitio formal de la aplicación de mensajería que usan millones de personas recomienda hacer una copia de seguridad de tu información antes del 12 de noviembre de 2018, fecha límite para la eliminación de información.

Además, la copia de seguridad deberá ser archivada en Google Drive a modo de respaldo.

Atención: si no hiciste una copia de seguridad de tu cuenta Whatsapp en más de un año, se perderá toda la información el próximo 12 de noviembre.

Estos son los pasos que tenés que seguir:

1- Tener configurado el servicio Google Drive en el celular.

2- Desde WhatsApp, ir al Menú (3 puntitos), ir a Configuración, luego a Chat y, a continuación, Copia de seguridad. Ahí vas a poder ver automáticamente todo lo que se copia en la unidad de Google.

3- En la sección Google Drive también podés configurar el intervalo de copia de seguridad, la cuenta de Google asociada, el tipo de conexión preferido para realizar la operación y la posibilidad de sumar los videos.

Es importante que sepas que la mayoría de las cuentas de WhatsApp se configurarán sólo para realizar copias de seguridad a través de Wi-Fi, así que tendrás que estar conectado antes de empezar.

