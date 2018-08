GRAVE | Denuncian por acoso a un funcionario de Cambia Mendoza

COMPARTIDOS: 0

Según denuncias presentadas por la abogada Carolina Jacky en el programa Buen Día Ciudadano, que se emite por Estudio 91.7, un funcionario de Gobierno que trabaja en el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP), fue señalado como acosador.

De acuerdo a declaraciones de la letrada –referente de la lucha feminista en Mendoza– al periodista Martin Gastañaga, la presunta víctima fue despedida luego de denunciar penalmente por "lesiones leves dolosas en concurso real con amenazas simples" a Ceferino Sánchez, quien fue candidato a concejal de Maipú y actualmente es jefe de Compras y Suministros del IUSP, el lugar dónde se forman los policías de la provincia.

Jacky explicó en la entrevista que la mujer "desde el primer día empieza a sufrir el acoso sexual. Un día empezaron las propuestas de favores a cambio de mejores condiciones dentro de la fuerza, algo a lo que ella venía diciendo que no. Hace un año parece que se le zafó la cadena, la tomó de los brazos, la comenzó a zamarrear diciéndole por qué no accedía y la amenazó con echarla a ella y a otros familiares que tenía en el Gobierno".

Según Jacky, el acusado es una persona muy cercana a Nestor Majul, subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad y también calificado por la prensa como el hombre "multifunción" del gobernador Alfredo Cornejo.

"En este caso hay responsabilidad del Estado y desde el Instituto. Hay culpa de los funcionarios desde el punto de vista civil por daños daños y perjuicios. Pero después está la responsabilidad penal de Ceferino Sánchez, que no es cualquiera porque ha estado en el primer lugar en una lista de concejales. La denuncia la toma la Oficina de Violencia de Género y tiene la carátula de "lesiones leves agravadas y amenazas". El jueves de la semana pasada la víctima tenía una entrevista con Majul, con la esperanza de volver al trabajo, porque la despidieron. En la Subsecretaría de Trabajo le dieron el asesoramiento, pero le indican que 'la Subsecretaría no puede demandar al Estado por ser parte de él. Tiene que buscar a un profesional por afuera'", dijo la abogada, y agregó: "Sin embargo, ayer presenté pruebas como también todos los mensajes de WhatsApp de este individuo acosándola”.

“A raíz de la denuncia y publicidad he recibido una serie de mensajes de otras mujeres acosadas por este hombre, lo cual parece que es una conducta habitual. Inclusive, algunas no son mujeres del Instituto, sino vecinas del barrio donde él vive”, aseguró Jacky.

Detalles del caso

De acuerdo a la denuncia formal, "los llamados telefónicos, mensajes por WhatsApp y de texto eran diarios, frecuentes y en toda clase de horarios y días. En estas comunicaciones se advierte el acoso sexual de este individuo que hasta último momento pretendió tener relaciones con la víctima".

"Otros funcionarios fueron avisados de esta situación pero nada hicieron al respecto, sino más bien protegieron al violento, algo a lo que ya estamos acostumbrados. La prueba del encubrimiento a los funcionarios machistas y patriarcales parece ser una constante en el círculo más cercano al Gobernador de la Provincia", apuntó la denunciante.

Finalmente, la presunta víctima ha perdido el trabajo. "Nunca debería haber sido despedida, ni dada de baja, por el contrario se la debía haber contenido y haber dispuesto el alejamiento del funcionario acosador. Si el señor Ceferino Sánchez no puede contener sus hormonas, bueno sería que los directivos del IUSP tomen medidas al respecto, ya que esta víctima no es la única, porque parece que el trato que acostumbra tener esta persona no es el que corresponde a un funcionario público", dijo la militante feminista.

Lo cierto es que de confirmarse la culpabilidad estatal, más allá de la causa penal, el gobierno deberá responder por los daños y perjuicios ocasionados a la víctima, quien hoy se encuentra bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico.

Frente a este tipo de hechos es fundamental que previamente se busque asesoramiento especializado a fin de evitar el despido y no tener que solicitar la reincorporación a la Justicia, requerimiento que está previsto en las Convenciones Internacionales y en la Ley 26.485.

Jacky: Cornejo necesita asesoramiento

A su vez, la abogada especialista en violencia de género deslizó que estos casos de abuso y acoso se han producido por parte de muchos funcionarios del actual Gobierno: “Veo un montón de funcionarios con estas características y la mayoría pertenecen a un mismo sector político. Tengo varias denuncias y si van a las notas que he publicado, los denunciados aparecen abrazados con el gobernador. No estoy diciendo que Cornejo los forma de esa manera ni nada por el estilo. Pero si digo que el gobernador parece necesitar alguien lo asesore. Tuvimos un Ministro de Salud con esa problemática, también un funcionario de Godoy Cruz con una denuncia por abuso sexual de la hijastra, el caso del subsecretario de Gobierno con un episodio que recayó en la UFI de género.

Luego, la entrevista siguió enumerando casos de violencia de género dentro y durante la gestión de Cambia Mendoza. "También está el caso donde he pedido que se investigue al camarista laboral que fue suspendido en sus funciones por un caso de violencia de género que salió en todos los medios, Hay otro caso con la Dirección provincial de Vialidad, en ese episodio fue acoso sexual. En fin, si se suman todos los hechos, podemos notar claramente que la actual gestión no tiene perspectiva de género"

