Temen otra posible lesión en la Selección Argentina

COMPARTIDOS: 0

Sin dudas ha sido un día muy movido en el complejo deportivo del Barcelona Joan Gamper, ya desde la mañana la sacudida provino de la lesión inesperada de Mnau Lanzini lamentando su rotura de ligamentos cruzados en su pierna derecha.

Pero esto no fue lo único que preocupó al cuerpo técnico de Jorge Sampaoli, durante la tarde se supo que otro jugador argentino tuvo que entrenar de manera diferenciada por molestias físicas.

El jugador en concreto es Éver Banega quien no se encuentra en óptimas condiciones "Si tuviese que jugar la Selección mañana, no sería titular. No hay lesión, tiene una molestia muscular y llegaría bien al Mundial", anticiparon desde Barcelona.

Según Jorge Desio, preparador físico de la Selección nacional "Banega tiene una molestia cerca del gemelo y se perdió dos prácticas, pero ya está trotando. El equipo está bien físicamente, en las condiciones que esperábamos. Estamos haciendo trabajos tácticos, que trabajen en conjunto", afirmó

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-6-8-17-51-33-cristian-pavon-jugara-la-libertadores-para-el-xeneize

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-6-8-17-13-40-enzo-perez-a-un-paso-de-rusia-2018