VIDEO | Acosador le partió un ladrillazo en la cara porque se negó a tener sexo

En un duro video que dura aproximadamente un minuto, una mujer aparece con los ojos morados y llorando sufridamente.

En las imágenes, la mujer le pide a una jueza de Familia de la localidad de Concarán, San Luis que por favor la ayude.

Las marcas que tiene en su cuerpo se las ocasionó un hombre por el trivial motivo de que ella se negó a tener sexo con él, como resultado de la negativa el tipo actuó de la manera más violenta y le partió un ladrillazo en la cabeza.

La mujer se identifica como Andrea De Luca y según ella el hombre que la golpeó es un sujeto que la acosaba desde hacía un año.

Andrea está internada desde el sábado en el hospital del pueblo. Ruega que alguien la ayude porque teme volver a su domicilio. “Acá me siento protegida pero vivo con miedo. Tengo miedo que este hombre entre y me mate”, le contó al sitio SanLuis24. "Si no fuera porque alcancé a empujarlo (al agresor) y cerrar la puerta me mataba”, dijo.

Además la mujer, que vende pastelitos en la calle, teme volver a tener que toparse con el agresor o incluso que su familia pueda sufrir alguna represalia. "Mis tres hijos están estudiando en la facultad, yo también estudio. Pero me da vergüenza que me vean así", relató en los medios.

La intervención de la Justicia

En las últimas la magistrada Daniela Estrada labró una restricción de acercamiento pero Luciana tiene miedo de que no se cumpla. Ahora, espera a que la Justicia avance con una causa que recaiga directamente sobre el agresor.

