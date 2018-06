No lo vas a creer: beneficios de tener una piel limpia

Limpiar la piel debe ser un hábito. Cuando se acumulan impurezas, producto de la contaminación ambiental y la grasa que generamos incluso al sudar, los poros terminan obstruidos y es imposible que la dermis se oxigene como es debido; por ende, se perjudica la regeneración celular natural.

Nu Skin recomienda que esa rutina de aseo nos acompañe antes de dormir y al levantarnos de la cama. Es la única manera de contar con una piel fresca que nos haga lucir más joven y saludable.

Destacan entre los beneficios de limpiar tu piel:

La oxigenación, suavidad y tersidad.

Prevención del acné y desaparición de puntos negros.

Mejora de la absorción de cosméticos.

La erradicación de células sin vida y también de impurezas.

Mejora de la apariencia del maquillaje.

Retardo el envejecimiento, minimizando la aparición de arrugas.

Otras bondades de una piel aseada

La limpieza de la piel equilibra los efectos del clima, los nervios y la dieta. Aunque parezca increíble, cuando esos tres aspectos se mezclan es posible manifestar reacciones, por ejemplo las irritaciones.

Es por ello que el lavado para retirar las impurezas y toxinas, ayudarán a que este órgano respire y mantenga su frescura.

La limpieza facial es la más común en cuanto al aseo de piel se refiere, pero la exfoliación corporal también ayuda al resto, sobre todo si al finalizarla usamos algún tónico o lociones que hidraten.

En el caso del rostro, cuando se trata tipo grasoso o que con mayor tendencia a sufrir de acné, el proceso de oxigenación tiene que ser permanente.

Mascarillas bondadosas

Una dermis libre de residuos ayuda a que los tratamientos aplicados luego, penetren fácilmente por los poros y que la absorción de sus componentes sea completa.

También tenemos que pensar en que no solo con limpiarla evitamos daños; la prevención cuenta, por eso es importante usar diariamente protector solar, porque nos hará lucir saludable a lo largo del tiempo.

Las mascarillas igualmente ayudan, sobre todo si son ricas en antioxidantes. Es recomendable ponérselas unas tres veces a la semana. Estas ayudan a acabar con los radicales libres.

Cuidar desde adentro

Hay quienes consideran que el equilibrio entre la salud y la belleza es difícil, pero con un poco de organización podemos dedicarle a la piel el tiempo que se merece.

No hay por qué dejar que la rutina o el estrés consuman el día a día y terminemos olvidando los cuidados de una carta de presentación tan importante, como la apariencia del órgano de mayor extensión en el ser humano.

La piel refleja el estado tanto físico como espiritual de la persona, así que es fundamental que los cuidados de esta inicien desde lo interno, es decir, con una alimentación adecuada.

Asimismo, cuando protegemos y estimulamos la salud celular, colaboramos con el propósito de tener una piel que brille.

Que nada impida la depuración

Actualmente existen centros estéticos que ofrecen servicios de limpieza no solo facial, sino general. Estos favorecen la revitalización de la piel, otorgándole nutrientes.

Asimismo, para que el ADN pueda repararse mientras dormimos, y también se produzca colágeno, es necesario que la dermis esté en condiciones adecuadas, es decir, limpia. De lo contrario no podrá depurarse ni abrirá paso a la oxigenación.

Con la piel limpia minimizamos la dimensión de los poros dilatados por el exceso de grasa, suciedad y células muertas.

No olvides que no podemos presumir una piel sana si no está libre de impurezas. Es un asunto de higiene. Si deseas que de cerca se vea tan tersa como de lejos, entonces no dejes de asearla.