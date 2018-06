Video | La Messi mendocina habló de todo en la previa de Rusia 2018

COMPARTIDOS: 0

Estefanía Banini es la única representante del país que se desempeña en el fútbol estadounidense, la liga más competitiva de fútbol femenino del mundo, y en la previa de Rusia 2018 habló en exclusiva con El Ciudadano donde expresó su expectativa sobre la Selección argentina en el Mundial, las diferencias entre el seleccionado masculino y el femenino y cómo vive ella desde EE.UU el Mundial de Rusia siendo primero hincha y después jugadora.

Estefanía tiene 27 años y juega en la posición del astro del Barcelona (por eso su apodo más allá de su magia dentro de la cancha), en el equipo Washington Spirits. Luego de preguntarle sobre cómo ve a la Selección argentina de cara al Mundial y también qué opina de la lista de Jorge Sampaoli, expresó: "Como jugadora de fútbol tengo una ilusión grande de que nos va a ir bien en el mundial, tenemos jugadores para que esto suceda. Más allá de que considero que los amistosos no nos sirvieron mucho. Creo que Sampaoli aun no encuentra el equipo para empezar el Mundial.



"El equipo se tiene que afianzar, me parece que los amistosos no fueron los mejores, nos haría muy bien seguir entrenando y que el equipo se afiance."

"En cuanto a la lista, no dudo que tenemos muy buenos jugadores pero siento que nos falta un medio campo más fuerte. Tenemos jugadores experimentados

como Mascherano pero necesitamos más recambio sobre todo en un mundial donde una lesión te deja sin cambios y creo que el plantel no tiene demasiados nombres de mucho prestigio, ojalá me equivoque. Estos días próximos al mundial van a ser claves, y no dudo que somos candidatos por los jugadores que tenemos, lo siento como jugadora y como hincha.

Al referirse a las diferencias que existen entre la Selección mayor de fútbol y la Selección femenina de fútbol, Banini fue contundente diciendo "son innumerables las diferencias, no podemos compararnos. Desde el nivel de jugadores, nunca vamos a ganar lo que ganan ellos pero no pretendemos eso sino aprovechar más las fechas FIFA, queremos cambios positivos, jugar amistosos y mas que nada apostamos a lo básico para mejorar y poder afrontar los torneos.

A la Selección masculina se les da lo mejor y a nosotras lo que queda, pero más allá de eso queremos lo mejor y llevar el fútbol femenino bien alto a pesar de todo. Nosotras pedimos mucho apoyo.

Finalmente, como no puede ser de otra manera, quisimos saber qué significa para la Messi mendocina y argentina vivir esta época de Mundial y representar tanto a Mendoza como a la Argentina, a lo que respondió "Para mi es un orgullo, llevo a todos lados mi camiseta y bandera argentina, me siento orgullosa de donde vengo y de donde soy, la llevo en la sangre.

En época de Mundial, se nos infla el pecho y a todos nos gusta disfrutarlo de la mejor manera. Me siento orgullosa de que la Selección vaya, son compañeros de trabajo

y les deseo lo mejor como hincha y como jugadora porque se lo que se sufre y se deja por este deporte.

