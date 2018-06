Fuerte autocrítica de Löw tras la derrota de Alemania

COMPARTIDOS: 0

Desde el seleccionador Joachim Löw hasta los veteranos Toni Kroos, Mats Hummels y Mario Gómez, pasando por la prensa y el país entero, toda Alemania criticó este domingo la sorprendente derrota de la selección germana, campeona vigente, por 1-0 ante México en su debut en el Mundial de Rusia-2018.

"Es decepcionante haber perdido el primer partido. Es una situación a la que no estamos acostumbrados. En muchos torneos anteriores siempre ganamos el primer partido, pero tenemos que aceptarlo", declaró Löw, ante el desencanto de la prensa germana.

Alemania cedió su juego inaugural en una Copa del Mundo por primera vez desde España-1982, después de que Hirving Lozano anotara el gol de la victoria mexicana en Moscú.

Los medios alemanes reaccionaron rápidamente con el diario Bild, el que más vende, a la cabeza y declarando en su sitio web que la derrota fue "un desempeño embarazoso contra México: este accidente nos causa preocupación en la Copa Mundial".

El diario Sueddeutsche Zeitung, con sede en Munich, estuvo de acuerdo y consideró que "hay motivos para preocuparse" por la imagen de una decepcionante Mannschaft.

Los alemanes fueron sorprendidos en la primera mitad en el estadio Luzhniki, encajaron el gol de México a los 35 minutos, y ya no pudieron remontar en el segundo tiempo

"En la primera parte jugamos muy mal", afirmó Löw. "No fuimos capaces de imponer nuestra forma de juego habitual, nuestros ataques y pases no fueron efectivos. En la segunda mitad presionamos más, pero México retrocedió".

Alemania ahora debe ganar sus restantes partidos del Grupo F, contra Suecia en Sochi el próximo sábado, y contra Corea del Sur en Kazan el 27 de junio para asegurarse el pase a octavos de final.

"Estamos bajo presión ahora, no hay dudas, tenemos que obtener seis puntos", dijo el mediocampista del Real Madrid Toni Kroos. "No encontramos ninguna solución para su juego en la primera mitad. Fueron listos. En la segunda mitad estuvimos mejor. México se cansaba, pero no anotamos, aunque tuvimos suficientes oportunidades para meter al menos un gol".

