Vadillo: "El pastor Bonarrico es un mentiroso y traiciona hasta a sus propios fieles"

Mario Vadillo, diputado del Partido Intransigente, habló sobre la salida de Hugo Bonarrico del Partido Intransigente con Estudio 91.7 y lanzó algunos títulos que quedarán retumbando el en seno de la política local por mucho tiempo.

“Básicamente estoy ratificando que por parte de los partidos políticos de Mendoza ha habido una intromisión por parte del gobernador, en el PD en su interna, después salió la intervención del Peronismo y también lo vemos a Bonarrico en fotos con el Gobernador y criticando a Ramón” disparó Vadillo.

“Esto es lo que se ve, no puedo hablar de internas ni de cosas en las que no he estado presente. Se muestra por parte de Bonarrico, el no querer estar defendiendo las tarifas como nosotros y decir al revés, ¡que nosotros no queremos defender las tarifas! exclamó Vadillo al aire de Estudio 91.7.

“El Pastor Bonarrico es un mentiroso y traiciona hasta a sus propios fieles. Si no está con Ramón, debe irse”.

Además el diputado del Partido Intransigente contó: “Hay una agresión hacia el electorado, a Protectora, a todos los que nos han votado y es porque somos ciudadanos comunes, siempre hemos sido una agrupación constructiva para defender los intereses de la gente. Si Bonarrico quiere sacarse fotos con el Gobernador o hablar mal de nosotros, se tiene que ir a otro lado”.

“Se supone que un pastor trabaja con la ética y la verdad. Nosotros lo conocíamos no sabíamos que llegar al poder le daría este shock mesiánico. Es lamentable porque es la traición al electorado” ratificó indignado Vadillo.

“Es lamentable y triste, pero es peor tener a uno que esté en contra de uno dentro de sus propias filas”.

¿Estarían por formar otro partido? se le consultó en "Buen Día Ciudadano” por Estudio 91.7

“Creo que es parte de lo mismo, nosotros tenemos que empezar a tener una impronta más de lo que nos ha pedido la gente en las elecciones y es que Protectora tenga a su propia gente y caudal electoral. Que esté claro y definido lo que nosotros queremos, el trabajo cotidiano y las metas” respondió Vadillo.

