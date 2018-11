COMPARTIDOS: 0

El nuevo esquema que tendrá el transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana del Gran Mendoza (Mendotran), será puesto en marcha en la denominada temporada baja. La misma abarca desde los últimos días de este año y principios del 2019.

El objetivo, dicen, es que la implementación del flamante sistema no sea traumática y comiencen a introducir al usuario en la modalidad de nuevas líneas, con unidades de colores diferentes a los actuales y un cambio total en los recorridos.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-11-8-12-12-48-mendotran-colores--nuevos-recorridos-mendoza

Para eso se está capacitando a los choferes, a quienes se les pone el acento en el trato, la guía y la comprensión con el usuario que tenga problemas de adaptación.

Aseguran desde la Asociación Unida de Transportes del Automotor de Mendoza (AUTAM) que nuestra provincia es única en todo el país con un profundo cambio que no recaerá en el costo del boleto que pague el usuario. Además, aseguran que la convivencia entre la Red Bus y la SUBE será paulatino y sin perder los montos de carga que la gente haya hecho en la primera.

De todo esto habló en forma exclusiva con El Ciudadano el presidente de AUTAM, Sergio Pensalfine, quien dio detalles de la implementación del nuevo sistema. “Hace poco días que nos han notificado y estamos completando los trámites previos para la firma del contrato para a partir de ahí disponer la puesta en marcha del nuevo sistema. Entiendo que el proceso será gradual porque estamos cambiando muy fuertemente el sistema actual. Pasaremos de una red muy conocida por los mendocinos, utilizada por muchos años, a una menos conocida que irá sufriendo ajustes a medida que lo requiera”, explicó el empresario.

–¿Traerá problemas para el usuario?

–Siempre hablamos desde la óptica del usuario, porque sus problemas son nuestros problemas, es decir, que si el usuario tiene problemas, nosotros los tenemos también. Creo que por eso, en este inicio, esto nos costará a todos.

Ninguno de nosotros tenemos experiencia de red troncal o semitroncal como se plantea, en donde tenemos que alimentar vinculaciones principales para que ésta se transforme en vínculos más eficientes en el sentido del tránsito.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-11-5-19-29-17-transporte-mendoza-sube-mendotran

“Para eso viene un año de ajuste y vamos a empezar con cursos y con la señalética que tenemos, mejorando todo. Además de la pintura de las unidades, donde estamos terminando de definir los colores de base y el sistema de identificación. Ya hemos encargado los carteles y estamos capacitando a los conductores”, indicó.

–¿Ponen el acento en la preparación de los choferes?

–Esto último es muy importante, porque no solamente estamos instruyendo a los choferes en los nuevos recorridos. En realidad estamos trabajando en la cabeza del conductor para que sea tolerante, entienda la situación de la gente y para que este cimbronazo inicial que implica un cambio de esta envergadura, el conductor lo administre, lo calme, lo sobrelleve y lo aconseje. Porque el inicio será de estas características y aprovecharemos la baja de demanda que implica el verano, lo que será ideal para la puesta en marcha.

En cuanto a cómo se pagará el pasaje y qué sucederá con las cargas de la Red Bus, Pensalfine explicó que “el inicio oficial del nuevo sistema de transporte será entre los últimos días de diciembre y los primeros de enero del año que viene, aprovechando la temporada baja. Después sería casi imposible montar un cambio. En cuanto al modo de pago que implicará la tarjeta SUBE, se está trabajando con la instalación de equipos y entendemos que con el inicio de la nueva concesión, o casi simultáneamente, la SUBE va a convivir con el sistema actual por unos cuantos meses”.

“Entonces aconsejaría no tener tanta preocupación del paso de Red Bus a la SUBE, porque la plata acumulada que tiene la primera no se va a perder y se usará hasta el final. En definitiva, las dos tarjetas van a convivir y los cambios serán paulatinos por varios meses”, comentó.

El boleto no aumentará

Respecto de lo que implicará el nuevo sistema, su aplicación y la quita de subsidios de la Nación a la Provincia, El Ciudadano le preguntó cómo encaja el mismo de acuerdo a lo que los empresarios vienen solicitando desde hace mucho tiempo. Pensalfine respondió que “los empresarios de transporte público de Mendoza siempre debatimos con el poder concedente la mejor manera de hacer el transporte con los recursos que disponemos. No hacemos planteos cuando los recursos no están, porque eso no sirve y no conduce a ningún lado”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-10-17-9-14-10-tarjeta-sube-mendoza-san-rafael

“Entendemos que este cambio es una buena experiencia para explorar y lo vamos a realizar en conjunto. Descubriremos entre todos los defectos y las bondades del nuevo esquema de transporte público de pasajeros. Por eso tenemos todo un año para ir corrigiendo todo lo que se presente”, consideró el empresario.

En cuanto a si por los costos subirá el boleto, explicó: “Hasta ahora tenemos que a partir de enero se retiran los subsidios por parte de la Nación y la Provincia absorberá ese costo. Esto está plasmado en el Presupuesto provincial 2019. Por eso digo que, en principio, en Mendoza este punto en particular no debería ser traumático para los usuarios”.

“No todas las jurisdicciones han tenido la valentía de dar el paso que hoy da esta provincia. Esto lo dejo en claro porque conozco la realidad de otras provincias y la mayoría de ellas a este asunto todavía no lo han resuelto, y las que lo están resolviendo seguramente van hacer un mix con algo de apoyo del Estado y el resto será tarifa. Una cuestión que aquí no sucederá, aún con los sinceramientos de precios que en todo el país sufrirá el transporte. Destáquelo: en Mendoza los costos del nuevo sistema no caerán sobre el boleto que abone el usuario”, aseguró Pensalfine.