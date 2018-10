Llega la Clínica de Maratón y Trail Running a Mendoza

La segunda edición de este evento ya tiene hora, fecha y lugar. Será en la UCA (Universidad Católica Argentina), ubicada en la calle Uruguay al 750 de Godoy Cruz.

A partir de las 17.30 hasta las 21.30, las personas se pueden acercar a la UCA. La clínica de maratón y trail running, tendrá el objetivo de compartir y escuchar a los atletas más destacados.

Esta charla será brindada y orientada a todo el público en general que quiera participar. Entre ellos, alumnos de la universidad, profesores, team deportivos , atletas amateurs y amantes del deporte. Para participar debes inscribirte previamente.

Atletas destacados de todo el mundo, participarán y colaborarán. Entre ellos se destacan:

Osky Tello: ATLETA DE ALTRA y CO.

Andes Trail Chila Perez ATLETA DE TRAIL EN 125 TDS EN FRANCIA y CO

Chilates Play Johi Emmert ATLETA DE MARATÓN Y MEDIA MARATÓN- MIM 2018

Carlos Becerra ATLETA DE MUNDO TRAIL y CO. Team Becerra

Franco Oro ATLETA DEL SELECCIONADO ARG

Pauli Narvaez ATLETA DEL MARATÓN EN MARATHON THE BERLIN

Vanina Yudica ATLETA DEL MARATÓN EXTREME 506K Y CLÍNICA DE MARATÓN 42K Y TRAIL RUNNING CO.

Javier Gonzalez ATLETA MARATÓN/ MEDIA MARATÓN y CO. A.M.E.G Atletismo

Alejandro Garcia ATLETA DE MUNDO TRAIL

Por último, el valor para asistir es de un costo de $200 efectivo o $212 a través de mercadopago.