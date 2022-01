Marcelo Galarza tras la acusación de Nahir: "Yo no maté a Fernando"

Hace unos días la confesión de Nahir Galarza paralizó al país, ya que la joven le confió a su abogada “yo no lo maté a Fernando, fue papá". Tras la revelación de la chica, a cuatro años del asesinato de Pastorizzo, el padre de la condenada rompió el silencio.

Marcelo Galarza, padre de Nahir, fue acusado por su hija de haber matado de dos disparos a Fernando el 30 de diciembre de 2017,ante el nuevo giro en la causa el hombre indicó: "Yo no lo maté".

Galarza habló con Infobae y reconoció: "No sé qué decir. Todo esto es muy fuerte, que mi hija diga que yo fui el asesino. Igual, algo me veía venir, pero no voy a decir más nada", señaló.



El viernes 7 de enero estalló la noticia de que Nahir, su hija lo acusó, a través de su abogada Raquel Hermida Leyenda, por ser el presunto asesino del joven de 20 años. Por ello la letrada viajó a la ciudad entrerriana de Paraná y se presentó ante la Fiscalía Criminal para exponer la denuncia en contra de Marcelo Mariano Galarza por el homicidio, como así también al fiscal de la causa, Sergio Rondoni Caffa, y al primer abogado que tuvo, Víctor Rebossio.

Según trascendió, de la denuncia que Nahir hará en las próximas horas, ella dijo que se encontraba con Fernando, en el lugar donde luego se desencadenó el fatídico hecho, y su padre llegó de forma repentina en su auto; se bajó, Fernando se cayó y el arma reglamentaria 9 milímetros que le habría sacado a Galarza terminó en el piso y, ahí su padre levantó su pistola y le disparó dos veces al chico.

Siempre, según su acusación, Fernando, malherido, le suplicó: “Llamá a una ambulancia”, pero su padre le dijo que se llevara el arma y se fuera.

Tras la muerte del joven, Marcelo Galarza permanece recluido en el campo de Entre Ríos. Se divorció de quien era su esposa al momento del crimen, Yamina Kroh, noticia que quería ser guardada bajo siete llaves por un presunto 'pacto de silencio' entre ellos.

Esa teoría fue develada Jorge Zonzini, exvocero de la familia, en su libro 'El Silencio de Nahir, crónica de un linchamiento mediático', quien anticipó no solamente las hipótesis no investigadas del caso, que involucrarían un hermético pacto de silencio familiar así como también un acto de amor de la joven de autoinculparse para que sus padres no fueran a prisión o fueran investigados, por el hecho de que tal circunstancia dejaría huérfano a Aaron, el hermano menor de joven que, como es de conocimiento público, es un chico con discapacidad.

La nueva denuncia

Mediante un escrito presentado por su abogada Raquel Hermida Leyenda, Nahir se declaró inocente y acusó a su padre de haber matado de dos balazos a Fernando Pastorizzo.

“Autorizo a la doctora Raquel Hermida Leyenda a denunciar, tramitar, hacer público todo lo relatado sobre lo ocurrido el 29 de diciembre de 2017 y fechas anteriores”, le escribió Nahir en una hoja a la abogada. La firmó, aclaró la firma y puso su número de documento.

Además, la letrada pidió medidas de seguridad para Nahir, para su hermano, su madre Yamina y para ella.

El caso

Pastorizzo fue asesinado en la madrugada del viernes 29 de diciembre de 2017, en Gualeguaychú, al recibir dos disparos, perpetrados con el arma reglamentaria del padre de Nahir.

El cadáver fue encontrado en el suelo, al lado de su moto, sin advertirse señales que indicaran que se tratara de un robo.

La joven fue imputada por homicidio agravado por el vínculo y condenada a prisión perpetua, pena que debe cumplir en forma efectiva por 35 años.

Es la mujer más joven que ha sido condenada a prisión perpetua en Argentina.