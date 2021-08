¿Fabiola Yáñez embarazada?

Luego de que se desatara la polémica por el cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos, comenzaron los rumores de embarazo de la pareja por una sugestiva imagen que la primera dama publicó en su cuenta de Instagram.

En la imagen se puede ver como se abraza la pancita. Luego, por si queda alguna duda, aparece otra postal, mucha más cercana, con la misma pose, con sus manos en su barriga.

A raíz de de esta situación fuentes oficiales indicaron que desde la presidencia no negaron la noticia.

Una persona allegada a la periodista respondió de manera ambivalente: “No puedo negar ni confirmar nada”, dejando entrever la posibilidad de que esto sea posible.

De esta manera, Fabiola aparece en otras imágenes en donde su ropa aL cuerpo delata lo que podría ser verdad. En este sentido, si todo llegará a ser cierto la rubia cumplirá ese sueño que siempre tuvo. “Los momentos no se han dado por las ocupaciones, pero me gustaría”, había dicho meses atrás.



Contexto político:

El rumor sobre Fabiola causó mucho revuelo y fue en medio del Tc fuerte escándalo que protagonizó el gobierno luego de que se revelaran imágenes del cumpleaños de la primera dama el año pasado en medio de las restricciones estrictas que el propio Alberto Fernández había dispuesto mediante un decreto

Asimismo, el Presidente salió a dar la cara y explicó: “El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, ella convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis que no debió haberse hecho. Que definitivamente no debió haberse hecho y que lamento que haya ocurrido y que, mirado en retrospectiva, debí haber tenido más cuidados que evidentemente no los tuve”.