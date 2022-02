Alberto Fernández sobrevoló las zonas incendiadas en Corrientes

El presidente Alberto Fernández sobrevoló este viernes las zonas afectadas por los incendios en Corrientes. Al respecto, aseguró que el Gobierno nacional estuvo siempre "pendiente de lo que estaba pasando" en la provincia, donde el fuego ya afectó a más de 800 mil hectáreas.

"Donde hay un argentino que sufre, que tiene una necesidad, hay una Argentina que sufre, y todo el país tiene que ir en soporte. No somos 24 distritos sino un país. El Gobierno nacional estuvo en contacto siempre enviando ayuda para controlar los incendios, con recursos y facilidades", remarcó el mandatario.

Al respecto, sostuvo que estuvo en "permanente contacto" con el gobernador correntino Gustavo Valdés y que sus funcionarios también fueron enviados a recorrer la zona para estar al tanto de lo ocurrido.

Fernández sobrevoló las zonas afectadas por los incendios junto a Valdés. Además, visitó el campamento instalado en la Escuela de la Familia Agrícola 'Ñanderoga', espacio que se convirtió en el centro de comando del grupo integrado por organismos nacionales, empresas públicas y equipos especializados de varias provincias en la lucha contra los siniestros.

En el lugar, y previo a realizar el vuelo en helicóptero por las zonas afectadas, se interiorizó sobre las operaciones en el camión de Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).

Luego saludó a los brigadistas presentes, entre ellos los de las fuerzas armadas bolivianas que se sumaron recientemente a la misión y pidió aplausos en reconocimiento a todos los trabajadores que se han dedicado a combatir los incendios forestales.

Al respecto, agradeció "a todos los que están acá desde el primer día, poniendo todo el esfuerzo", reconociendo de esa manera la tarea del Ejército Argentino, los bomberos de la fuerzas de seguridad nacional y los brigadistas de distintos puntos del país que se sumaron a colaborar en tan ardua tarea.

"Necesitamos un campo pujante"

"El ministro de Agricultura -Julián Domínguez- me dijo que Corrientes está padeciendo mucho porque la ganadería esta en riesgo como consecuencia de los incendios", refirió Fernández al tiempo que reconoció que el funcionario estuvo recientemente junto a productores, mostrando el compromiso de la gestión "para que la producción no caiga; ayudando con recursos, con facilidades".

"Necesitamos un campo pujante", enfatizó el Presidente.

Además criticó el concepto de una "Argentina central y una Argentina periférica que es rica en el centro y necesitada en el norte y en el sur".

Al respecto, agregó: "No podemos permitir eso. Por eso estamos acá y por eso estuvimos desde el primer día, con nuestros mejores hombres y mujeres, trayendo apoyo que hacía falta. No solo bomberos. Asistimos con personal de seguridad, soldados o equipos militares. Sumamos también los recursos que tenemos para que lleguen a los productores, sin burocracia. Porque no hay tiempo, porque el tiempo es hoy".

"Este no es un problema de Corrientes, es un problema de la Argentina. Enfrentemos los problemas juntos, unidos, porque juntos y unidos somos invencibles", enfatizó.

Así las cosas, dijo que el "problema climático" no es del futuro, sino del presente. "Nunca más debemos permitirnos ver que se incendian los campos como acabo de verlos. Eso no puede ocurrir . Tenemos que prevenir todo lo que sea necesario", sostuvo.

Fernández llegó a Posadas poco después del mediodía de este viernes. Poco después abordó el helicóptero para dirigirse al campamento montado en la zona de San Miguel.

El Presidente arribó a la provincia junto a los ministrosdel Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro; de Seguridad, Aníbal Fernández; de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez.

Asistieron además el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky; la secretaria de Cambio Climático, Cecilia Nicolini; el titular del Banco Nación, Eduardo Hecker; y el secretario General de Presidencia, Julio Vitobello.

Los intendentes de San Miguel, Jaime Méndez; y de Caá Catí, Jorge Meza, también estuvieron presentes.