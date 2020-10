Un acuerdo político proveerá fondos para mejorar barrios del Oeste

Cuando la política bien asumida y entendida por quienes la ejercen desde distintos órganos del Estado hacia el beneficio de la gente conjuga lo que debería ser como fin último, los ciudadanos.

No todos los días se ve y por eso, lo ocurrido recientemente con la cristalización de gestiones que se transformaron en anuncios de obras por $500 millones para toda la zona Oeste de la Capital mendocina, sobresale como ejemplo.

Ulpiano Suarez asume la intendencia de la Capital anunciando un desafiante objetivo, la importante zona habitacional que constituyen los 39 barrios de La Favorita. A los pocos días se encontraría con la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti y hablan de ese ambicioso proyecto, donde la legisladora se pone a disposición del jefe comunal para toda gestión ante el Gobierno de la Nación.

El resultado, importantes y necesarias obras de infraestructura, urbanismo y servicios que impactarían en alrededor de mil familias. Sobresale el mejoramiento integral del servicio de agua potable para las 20.000 personas que habitan La Favorita.

Distintos ministerios nacionales convergen con obras en La Favorita

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti y el intendente Ulpiano Suárez, recorrieron el lugar y esto dijo este último: “Estamos haciendo un anuncio trascendental para vecinos y vecinas del barrio La Favorita, sobre un proyecto que contempla obras de infraestructura, servicios y también de equipamiento comunitario alcanza a mil familias, que contienen alrededor de cinco mil personas”.

Al dar detalles, el jefe comunal expresó, esto tendrá un financiamiento del Banco Mundial por un monto aproximado de $500 millones. Esta cifra llega a los vecinos por medio del municipio en calidad de subsidios, que implica que los vecinos no pondrán un solo peso por obras que les permitirán acceder a diferentes servicios. Esto es: agua, cloacas, red eléctrica, poder tener sus veredas, cunetas y banquinas”.

Cuando se le consultó si hay otros puntos de obra, respondió, “sí, también están contemplados siete espacios verdes para los once barrios que componen esta zona. En ello destaco un mejoramiento integral de la plaza Aliar que es el corazón del barrio La Favorita, que fue diseñada con intervención de estudiantes de la Universidad de Harvard y también con las vecinas del barrio. Esto último permitió que esa plaza tenga claramente una perspectiva de género”.

“Si me permite, quiero resaltar que con estas obras se busca notable mejoramiento del servicio de agua potable para todo este conglomerado. Porque cuando uno habla de La Favorita, se refiere a 39 barrios y con este proyecto mejoramos el suministro de agua para todos los vecinos del barrio que son más de 20.000”, agregó.

Inmediato compromiso de ministerios nacionales con los vecinos

Al momento de recordar el punto de partido de los compromisos asumidos por las dos figuras políticas del radicalismo y el justicialismo, la senadora Sagasti, confesó: “Cuando asumió el intendente, me encontré con él y me expresó uno de sus principales objetivos de gestión, esta zona de La Favorita. Inmediatamente me puso a su lado a trabajar codo a codo”.

Y acotó: “Desde ese momento he tratado de ayudar y colaborar en las diferentes acciones ante los ministerios nacionales de Interior y de Hábitat. Sé, lo que estas obras de infraestructura significan para las mil familias que serán beneficiadas. Por eso, con el intendente, hemos hablado mucho sobre la problemática del piedemonte de Mendoza”.

Finalmente, la legisladora destacó: “Sabemos de los inconvenientes que tiene la gente con respecto al acceso al agua y los problemas de infraestructura que tienen aquí. Por eso no dudé en colaborar en todas las gestiones que el intendente hizo y trasladé todas esas inquietudes al gobierno nacional. Allí expliqué lo que significa La Favorita para los mendocinos y lo que significan estas obras para la ciudad y para los habitantes de esta zona".

"Entonces, resalto la buena predisposición de los funcionarios nacionales para dar respuestas y como senadora de la Nación me siento feliz de haber podido colaborar en la gestión. En breve los vecinos ya podrán ver distintas empresas a las que se les adjudicarán las obras haciendo un gran trabajo en esta parte del gran Mendoza. Lamento que las medidas sanitarias por la pandemia nos impidan y, sobre todo, impidan a los vecinos, realizar un gran festejo, que esta medida merece”, cerró.