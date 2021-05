Thomas explicó cómo debe realizarse la ventilación en las aulas

José Thomas, titular de la Dirección General de Escuelas (DGE) se reunió en la mañana de este jueves con el intendente de Junín, Héctor Ruiz, y recorrieron establecimientos educativos del departamento, haciendo un relevamiento de infraestructura y de casos de Covid - 19. En el medio de su visita, dialogó con los medios presentes y se refirió, básicamente, a la polémica en redes sociales por el frío que sufren los alumnos y docentes en las mañanas y la necesidad de ventilar las aulas.

“Quiero aclarar algo que se ha hecho polémico en las últimas horas. No es necesario que se tengan todas las ventanas abiertas de las aulas para la ventilación. El protocolo es claro en que hacen falta entre cinco y diez centímetros como mínimo de apertura y que sea cruzados, ni más ni menos. Sí hay que ir bien abrigados y las estufas sí se pueden utilizar que es otra duda que se ha generado", explicó Thomas.

La autoridad provincial resaltó el trabajo que viene realizando en toda la provincia: "Este es un punto más del recorrido que vamos haciendo por las escuelas de todo Mendoza, que en realidad hacemos incluso antes de la pandemia con el apoyo a las trayectorias y a los más chicos, que es fundamental. En este momento coyuntural que vivimos, queremos ver en primera persona cómo están las escuelas y la presencialidad, y cómo acompañar a los directivos”.

Además habló del cronograma de vacunación Covid -19 al decir que “la segunda dosis para aquellos docentes que ya recibieron la primera comienza este viernes y esperamos terminar con ellos el lunes o martes de la próxima semana, para luego arrancar con el siguiente grupo”.

Finalmente volvió a referirse a la importancia de mantener, hasta donde se pueda, la presencialidad: “La Sociedad Argentina de Pediatría sacó un artículo muy interesante hace unos días, mostrando el daño que se le hace a los chicos con no enviarlos a la escuela, psicológicos y emocionales. Los padres no tienen toda la información correspondiente y el Estado tiene la obligación de mostrarles y convencerlos de qué es lo mejor para sus hijos. Esto es como si un chico se enferma, tiene que consultarle a un doctor qué es lo que tiene. La salud es un todo, no solamente el coronavirus”.