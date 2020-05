Según un investigador, “lo vital para manejar la pandemia es el test”

El doctor Raúl Urrutia es una autoridad a nivel de enfermedades genéticas a escala internacional, tal como demuestran algunos puntos de su extenso curículum. Director del Centro de Enfermedades Geneticas y Medicina de Precision en Wisconsin, Estados Unidos, es también director científico de la sociedad de Epigenética, profesor de Medicina Genética, profesor de Cirugía, Bioquímica y de Fisiología en aquel centro de altos estudios.

A la hora de analizar lo que está sucediendo a escala planetaria con la pandemia de COVID-19, no solo pone énfasis en los aspectos científicos, sino que expande su mirada hacia terrenos más abarcativos.

“La situación de la pandemia tiene tres aspectos muy importantes. Uno científico, uno económico y un perfil político”, afirmó en diálogo con el programa Estudio Económico, por CNN Radio Mendoza.

“Desde el punto de vista científico, en los Estados Unidos es una tristeza ver lo que está pasando en un país que tiene tantas posibilidades, pero tiene una explicación: en 2013 la Organización Mundial de la Salud hizo un plan para responder a pandemias, es decir, en 2013 sabíamos que íbamos a ser atacados por una pandemia como esta”, opinó.

También puntualizó que en 2015 se hizo una película que demostró lo que podía pasar, y “el presidente Obama montó una respuesta que fue desarmada por el presidente Trump. La preparación que teníamos para la pandemia fue destruida por la administración actual. El aspecto político pasó por arriba de la respuesta científica”, destacó.

“El país podría haber estado preparado para responder apropiadamente. "Esto no es exclusivo de los EE.UU., todos los países tienen el problema económico y el problema político de la pandemia, esto se transforma en cómo pueden los dignatarios pasar el problema a otros y ganar las próximas elecciones”, fue su cruda conclusión.

La cuestión social

“Los Estados Unidos es un país hecho de inmigrantes”, afirmó Urrutia. “Los descendientes de suecos, ingleses, de otros estados británicos, están muy preparados para el distanciamient. Las relaciones entre familia son muy diferentes a como son en Italia o España. Eso ha hecho que la población más atacada por el virus sea la población hispana y la afroamericana”, consideró el investigador.

Esto lo ejemplificó señalando que “en Chicago y en California estos grupos son el 30% de la población, sin embargo alcanzan el 50% de las muertes por coronavirus. Esto se debe a dos aspectos muy importantes: uno, nuestra concepción del distanciamiento social, pero el otro es que siguen trabajando. En restoranes, en servicios de transporte... entonces, están al frente de la pandemia”.

La vacuna

Urrutia aclaró que “hacer una vacuna lleva seis pasos. Cuando uno comienza a hacerla tienen que seguirse estos pasos al pie de la letra, y lleva entre 14 y 18 meses. El doctor Fauci, el director del Instituto de enfermedades infecciosas, ha presentado un proyecto en el cual parece que vamos a esperar 14 meses antes de tener una vacuna, estamos un poquito lejos”.

Por ello, según consideró, todas las precauciones deben tenerse en cuenta.

La principal arma: el test

“El virus no reconoce edades, está infectando niños, embarazadas, gente joven, adulta”, sostuvo, destacando que el aislamiento social es muy importante, “pero lo vital para manejar la pandemia es el test, el ensayo bioquímico”.

Acto seguido, insistió en que “el problema que tenemos en la Argentina es un problema político, que no ha largado con el test. Si nosotros decimos que cerramos el país y no estamos haciendo el test por supuesto que no vamos a tener infectados”.

El destacado investigador agregó que la Argentina sigue “reportando cinco mil casos, cuando tenemos un montón de laboratorios, incluso en Mendoza, que podemos adaptar para hacer el test".

Agregó que "el distanciamiento social es extremadamente importante, va a ser extremadamente importante para todos nosotros porque estamos entrando en el otoño y el invierno, que son estaciones que favorecen la infección, y el distanciamiento social va a ayudar", afirmó.

Y explicó que "para volver a trabajar tenemos que hacer test, antes de que la persona se reintegre, y cuando encontramos una persona infectada hay que encontrar a quienes han estado alrededor para poder hacer el test, porque si no vamos a seguir con la infección”.

Finalmente, Urrutia resaltó que “esto no es un problema económico –no es necesario comprarlos a los Estados Unidos, o a China, los pueden hacer los científicos de la Universidad Nacional del Cuyo-, es una decisión política. Me asombra la decisión de no hacerlos”.