Quieren marchar en contra de la Revisión Técnica Obligatoria

Las medidas nacionales que impiden comprar insumos en el extranjero disminuyeron la fabricación de neumáticos en el país y le importación de repuestos, lo que dificulta cumplir con los requisitos para pasar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), que es obligatoria desde enero.

Por esto, los oportunistas iniciaron negocios paralelos que, según denuncian los que recibieron la oferta, van desde el alquiler de botiquín, conos y chaleco refractario hasta el de cubiertas en excelentes condiciones.

En el programa En La Mira de FM 91.7 el diputado provincial Mario Vadillo expuso que, sumado al mal estado de las calles y la falta de dinero para comprar neumáticos, hay que tener en cuenta que "no hay cubiertas ni repuestos por la falta de importación; no hay forma de pasar cuando uno tiene un vehículo de 5 o 6 años porque la precisión que piden son para autos OK de alta tecnología y nuestro parque automotor tiene entre 10 y 15 años de antigüedad".

Por otro lado, Vadillo cuestionó la utilidad de la Revisión Técnica Obligatoria en relación a la disminución de los siniestros de tránsito: "No se logra entender si la siniestralidad por fallas mecánicas es de 1,6%, por qué llevan a más de 700 mil automotores a pagar por una RTO que no tiene impacto en la accidentología".

En ese sentido, el legislador se preguntó si, en realidad, la RTO apunta a "hacer el negocio de estos 1.400 millones de pesos todos los años para un grupo de empresarios que nos van a hacer pasar el vehículo y va a recaudar como hicieron con el Registro Automotor, que hoy se lleva más del 10% de su valor cuando uno lo va a patentar"

Frente a estos y otros problemas relacionados a la revisión obligatoria, Mario Vadillo adelantó que varias familias planean hacer una marcha el próximo 10 de noviembre para decir NO a la RTO, como el año pasado rechazaron el Impuesto Automotor.

Al respecto, Vadillo aseveró que "con el estado de pobreza que tenemos no pueden seguir con estas medidas que son botines políticos".