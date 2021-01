Desde que comenzó la pandemia, el gobierno ha esquivado la concurrencia a la casa de las leyes para explicar los pasos que se siguen y cómo se abordarán los problemas suscitados por la pandemia de coronavirus. Pedidos de informes, e incluso de interpelación, se apilan sin éxito, pero cuando esta semana González García recibió solo a los legisladores de su partido, parece que la gota colmó el vaso.

Fue Claudia Najul, diputada nacional por Mendoza en representación de Juntos por el Cambio, y ella misma exministra de salud de la provincia, la que llevó la voz cantante del requerimiento, y lo explicó en diálogo con CNN Radio Mendoza, diciendo: “Pedimos desde todo Juntos por el Cambio que el Ministro de respuestas al Congreso”.

La legisladora afirmó que “desde que comenzó la pandemia hemos tenido una sola visita al Congreso, en abril, a la Comisión de Salud, donde el ministro explicó el inicio de la cuarentena y algunas medidas que se estaban tomando”.

Sin embargo, “de ahí en más no volvió nunca y la verdad es que el manejo de la crisis, de la pandemia, de los planes de testeo, desde los insumos que hacen falta, y ahora desde el tema vacunas –que está generando esperanza en muchísima gente, y es bueno que la ciencia tan rápido haya dado respuesta y ya hay varias vacunas en las últimas fases, experimentándose, incluso ya tenemos algunas vacunas de Rusia aplicadas-, pero en ese marco pedimos que el ministro concurra al Congreso, a la Comisión de Salud”, dijo.

Y explicó: “Hemos hecho más de 40 pedidos de informes entre citaciones y hasta interpelaciones para que concurra al pleno de la Cámara y no hemos tenido ninguna respuesta”.

En su consideración, la validez del pedido radica en que “en el Congreso estamos representadas todas las provincias y todas las fuerzas políticas, y de esa manera podemos nosotros transmitir tranquilidad respecto de cómo vamos a seguir transitando esta pandemia”.

La vacuna y después...

“La vacuna no es algo mágico”, continuó la diputada Najul. “No es que resolvió todo. Queda un largo camino y queremos saber cómo se va a transitar ese camino, y específicamente en vacunación cuál es el plan, cuantas dosis van a llegar, como se van a distribuir, cómo son los operativos en las provincias”.

E hizo hincapié en la incertidumbre al indicar que “sin dudas el año pasado y este van a ser los de más incertidumbre a nivel mundial, y necesitamos certezas, cómo se va a trabajar en Argentina, y el que lo debe transmitir es el ministro o alguno de sus secretarios, que tampoco han venido a explicarnos”.

Además, no eludió la consideración política y el rol que cumplieron como opositores cuando se inició el problema: “Dimos las herramientas que pidieron, tanto cuando necesitaron una ley con requerimientos especiales para entrar en este mercado tan demandante mundial que es la vacuna, también les dimos el presupuesto necesario para adquirirlas, así que queremos saber cuál es el plan”, reclamó.

Las renombradas internas políticas que parece vivir el oficialismo no quedaron fuera del foco de la crítica, y en ese sentido la legisladora indicó: “A veces no sé si son peleas o enfrentamientos internos en el frente que gobierna, que a veces dificulta que llegue algún u otro funcionario. Se ven muy encerrados, a lo mejor es eso, pero necesitamos que expliquen, porque tenemos el derecho a la información, certera, clara y de primera mano. Gobernar es también dar explicaciones”.

Siguiendo con la crítica política afirmó que “hay mucha improvisación, giros discursivos que nos sorprenden, y no solo en salud. Lo vimos con el maíz, que se cerraron las exportaciones cuando sabemos que eso nunca resultó, y a los dos días dieron marcha atrás. Pero en un contexto tan grave, con una sociedad tan estresada se necesitan explicaciones para dar tranquilidad. Hasta ellos mismo han reconocido que han fallado en la comunicación, deben explicar, deben tranquilizar, si no hay nada que ocultar y está todos como corresponde”.

Y concluyendo con el tema de las vacunas, indicó: “Todas las vacunas en el mundo están en fase 3, pero todas las otras sabemos lo que pasa, se ha comunicado cuando hubo efectos adversos, pero en la vacuna rusa hay muy poca información, ellos han visitado Gamaleya, qué mejor que nos cuenten lo que vieron”.

Polilla de la vid

Otro de los pedidos de los que se transformó en vocera ya no tiene que ver con el Covid sino con la continuación de la campaña de combate contra la Lobesia Botrana, luego de que perdiera vigencia la ley anterior que incluyó campaña hasta el 2020, y que en consecuencia dejó de estar en vigencia.

A una semana para comenzar el período de sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional, la diputada presentó en la Cámara de Diputados un proyecto en conjunto a todos los legisladores de Juntos por el Cambio de Mendoza para implementar campañas de erradicación de la plaga en las zonas productoras de uva.

La Lobesia Botrana es una plaga cuarentenaria que está causando graves daños en varias zonas vitícolas.

En su diálogo con CNN Radio Mendoza indicó: “Volvemos a pedir por tres años más, porque si se hace una campaña intensiva y la Nación nos da los fondos para combatir la lobesia, podemos llegar a erradicarla en estos tres años. Luego quedaría solo hacer campañas de vigilancia nomás”.

Y agregó: “Ojalá esto se dé porque es muy importante para nuestra industria vitivinícola y los productores, ojalá los diputados y senadores del oficialismo nos acompañen en este pedido porque es importantísimo para todas las provincias productoras, sobre todo para Mendoza, que es la principal en este rubro”.

Mendoza concentra el 70 por ciento de la superficie cultivada de vid de todo el país, y desde que se comprobó la presencia de la plaga en 2010, se han implementado diversas políticas para acompañar a los productores, que tuvieron que enfrentar nuevos costos para no perder la producción ni poner en riesgo la salida del vino mendocino a mercados internacionales.

En la cuarta campaña los organismos fitosanitarios, entes de control y fiscalización, instituciones de investigación tanto provinciales como nacionales, así como representantes del sector productivo, fijarán políticas de consolidación y mantenimiento de los resultados logrados.

Ramón y los esenciales

Finalmente, fue consultada sobre el pedido del diputado José Luis Ramón para que se incluya a los legisladores entre el personal a ser vacunado, y su negativa fue tajante.

“Yo no usaría una vacuna antes que no esté vacunado todo el personal de salud. Hasta que no esté la gente de seguridad, la que mantiene la actividad para que podamos seguir viviendo, no tenemos que tener ningún privilegio, y eso sería uno”, afirmó.

Y para cerrar indicó que “en este momento donde hay tan pocas vacunas y hay que priorizar, las prioridades deben ser los esenciales y nuestros adultos mayores”.