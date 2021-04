MendoExit y kirchnerismo: ¿Qué opina Mendoza sobre estos temas?

Mendoza fue noticia, desde hace varias semanas debido al impacto que generó por la idea de separarse de la Argentina. Luego de que el Diputado José Luis Ramón, presidente de Protectora Fuerza Pública, anunciara que presentará un proyecto de ley para conocer la opinión de los mendocinos sobre la independización de la provincia, comenzó la polémica.

La consultora Dalla Torre, desde hace varios años realiza investigaciones acerca de la opinión de los mendocinos, y en este sentido, Martha Reale fue quien nos brindó los resultados.

“Lo que nosotros hicimos ahora es un estudio comparado con el que realizamos en julio del 2020. Ambos estudios fueron encargados por el empresario español, José Furnier, que siempre está interesado en los temas", expresó Martha.

¿Cuál es la opinión de Mendoza?

Según la información que se obtuvo, aseguraron que "el grado de mendocinidad es altísimo", Reale indicó que "hay un sentimiento de rechazo de un porcentaje cada vez más significativo con el sistema federal". La consultora destacó que el 62% de los consultados creen que en los hechos seguimos funcionando como país unitario, solo el 25% cree que se respeta el federalismo.

A través del tiempo ha incrementado en la gente, la indignación y el pensamiento de que Mendoza viene siendo castigada, pero "no es solo un enojo con Alberto Fernández sino con que la ciudadanía lo identifica con temas de antigua data, lo podemos remontar a la polémica promoción industrial de la década del ’80" expuso.

Asimismo, Reale agregó "más allá de que Rodolfo Suárez tiene un electorado con ese sentimiento mayor, entre el electorado de Anabel Fernández Sagasti lo es" Dejando entrever que sin hablar específicamente de sectores políticos, el mendocino siente que la provincia es relegada por el Gobierno nacional desde hace décadas.

¿Desde cuándo la provincia, prefirió más el radicalismo y otros bloques políticos?

Siempre se sostuvo que Mendoza, en general, tuvo más inclinación por el Radicalismo, y actualmente por Cambiemos, que por el Kirchnerismo, en cuanto a esto, Reale especificó que esta famosa "grieta", nació a raíz de la crisis del campo en 2008/2009, en donde muchos Mendocinos comenzaron a rechazar las políticas del Gobierno de Cristina.

¿A quién se le adjudica, la idea del MendoExit?

"No tiene dueño, podríamos decir que Alfredo Cornejo lo instaló a nivel nacional e internacional, pero es más profundo. No tiene a ninguna fuerza política de las nuevas que pueda capitalizar el descontento" aclaró. En relación al sentimiento de rechazo, se destacó que según el sondeo, no solo incluye a personas que "votaron a Cambia Mendoza, sino también, los que también votaron a Ramón en el 2019" e incluso, un porcentaje significativo de electorado de Anabel Fernández Sagasti".

En tanto, a pesar del descontento general hacia el Kirchnerismo la provincia no ve en un futuro, nada concreto con respecto a poder independizarse del país, "lo que vemos en concreto son puñaditos de espacios o dirigentes muy desconectados entre sí, eso hace difícil que puedan obtener algún resultado" finalizó la representante del estudio Dalla Torre.

#MendoExit:

El hashtag comenzó a ser tendencia en redes sociales a mediados del 2020 luego de que el exgobernador y actual diputado nacional, Alfredo Cornejo, expusiera un video en el cuál expresó que Mendoza está en situación de desventaja.