Martes 13: justicialistas piden explicaciones al PJ de Mendoza

Hoy, martes 13 de abril de 2021, se confirmó fehacientemente, durante la madrugada, la noticia de que el Partido Justicialista de Mendoza recibió un documento donde se le pide que explique las determinaciones que ha estado tomando. Esto es, desde que asumió Anabel Fernández Sagasti, a pesar de que el proceso electoral en las internas partidarias aún no se ha completado.

La solicitud formal nació a raíz de una reunión que se cristalizó en el distrito de Vista Flores, en Tunuyán, considerando las distancias geográficas del origen de los disidentes que representan a los departamentos de Guaymallén, San Martín, Malargüe y General Alvear. Desde donde, como ya lo vienen reclamando hace meses, insistieron en la realización de las internas en esos cuatro departamentos mendocinos. Siempre reafirmando que quieren la unidad partidaria del movimiento gestado por Juan Domingo Perón desde antaño aunque solicitando que se cumpla lo que ordena la Carta Orgánica del PJ local.

El cónclave de hace 10 días, realizado el sábado 3 de abril en el Valle de Uco, estuvo integrado por Carlos “Coqui” Morales, presidente de la lista Militancia en Acción de San Martín, por Néstor Otero, titular de la lista Lealtad Alvearense y por Luis Gómez, quien lidera a la lista Gesta Justicialista de Guaymallén.

“Nos juntamos, obviamente, porque somos quienes venimos reclamando las internas en el justicialismo mendocino que aún no se han concretado. La idea precisamente fue la de elaborar un documento en común. Uno de los motivos fue hacer hincapié en que aún no está autorizada la asunción de Sagasti y a pesar de ello están tomando desiciones como la de alquilar una costosa propiedad en la Ciudad de Mendoza”, explicó.

El argumento que abonan en esas líneas internas del justicialismo mendocino es que como aún no se ha completado el proceso interno no consideran que la asunción de Anabel Fernández Sagasti sea legal. A pesar de que pretenden la unidad del partido fundado por Juan Domingo Perón siguen en desacuerdo ante los ardides practicados a todas luces ante la sociedad mendocina que observa el tiempo de la segunda ola de la pandemia en Argentina.

Morales apuntó que a pesar del importante detalle “han alquilado una casa enorme como sede del Partido Justicialista cuyo costo no es menor y es una de las acciones que están tomando y que no corresponden para una persona que no está legalmente proclamada. El otro punto es que necesitamos que nos expliquen por qué, desde diciembre de 2019 que venimos solicitando las internas, no las quieren realizar, cuando, por ejemplo en Buenos Aires se autorizó las internas de los radicales”.

El justicialista del Este de Mendoza amplió en ese sentido que “esto fue posible siendo que Axel Kicillof es de la misma línea interna del peronismo de Anabel Fernández Sagasti. También aquí en Mendoza, se autorizaron las internas del PRO. Por eso es que queremos saber por qué no se pueden realizar las internas en el Partido Justicialista de Mendoza, sobre todo con estos antecedentes”.

También en el reiterado reclamo fue oportuno demostrar “la unión de los departamentos con el fin de que, por ejemplo, no sea solo San Martín desde donde se está pidiendo que se cumpla con el proceso electoral interno y ahora que nos brinden las explicaciones del caso. Fue un gesto político muy bonito el de los 4 departamentos porque pensamos muy parecido”.

“El documento fue elevado directamente al Partido Justicialista de Mendoza, de manos de la gente de Guaymallén por la cercanía que tienen con la sede partidaria”, confirmó.

E insistió: “Hasta que no se complete el proceso interno en el Partido Justicialista todavía no es legal la proclamación de Sagasti como presidenta del partido según lo que estipula la Carta Orgánica. Sin embargo seguimos sosteniendo que no queremos pelearnos con nadie porque tenemos que estar unidos pero no podemos dejar pasar estas situaciones que no le hacen bien al peronismo. Con esa razón es que reitero que vamos a seguir firmes en el pedido de que se realicen las internas”.