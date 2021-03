Los productos de la canasta de pascuas registran un aumento extraordinario

Si bien la Cuaresma es un tiempo litúrgico marcado por la Iglesia que comienza el miércoles de Ceniza, la duración de 40 días está basada en el símbolo de este número en la Biblia, ya que representa el tiempo que tuvo que pasar Jesús en un desierto antes de su crucifixión, hasta los 40 días que duró el diluvio.

Según la tradición cristiana, durante los días de Cuaresma no se debe comer carne y, por tanto, la dieta alimentaria principal en esta semana es el pescado. En realidad, solo los viernes de Cuaresma es cuando no se debe comer carne, o al menos no carne roja, y durante Semana Santa sólo se come pescado.

El motivo por el que no se consume carne durante estos días es que los católicos conmemoran de este modo la muerte de Jesús. Por eso la opción muy recurrente en la mesa de los cristianos es la de un menú fuera de lo tradicional el jueves y viernes santo.

Al respecto, para conformar la carta hay precios para todos los gustos y bolsillos. Empanadas de vigilia, paella, rabas y la clásica merluza son integrantes de las opciones culinarias durante Semana Santa. Pero en los comercios del rubro se nota una gran dispersión de precios, superiores al año pasado, aunque en las pescaderías aclararon que el aumento es "menor a la inflación".

La variedad de ofertas es muy marcada y resulta difícil establecer una coincidencia entre los negocios dedicados a la venta de estos productos, que en esta época se consumen mucho más que el resto del año. Sin embargo, según se puede notar, en comparación con el año pasado hubo un aumento de entre el 45% y el 60%, aproximadamente, y si se analizan los precios en otras provincias, el resultado es que en la nuestra todos los productos más consumidos en esta época son bastante más caros.

Qué se encuentra en el mostrador

Lo más pedido es la merluza, por lejos, y en Mendoza se puede conseguir el kilo de filet, sin espina, a $599, los medallones a $429 y el filet de salmón a $1.749. El kilo de calamar, en tanto, cuesta $650, el filet de gatuzo $750, el cornalito $750, las anchoas $480 y el sábalo a $350, aunque son pocos los que se animan a enfrentarse a una pieza entera.

Por otra parte, se cocinan comidas con productos enlatados, como las tradicionales tartas o las ensaladas frías, y como ejemplo, la lata de lomitos de atún por 170 gramos se consigue a $150, el atún desmenuzado a $82, la caballa al natural o al aceite por 380 gramos a $182 y las anchoas de 90 gramos a $226. Además, quienes decidan comer paella, deben tener en cuenta los precios elevados de los frutos de mar. Por ejemplo, los langostinos se pagan a $2.300 el kilo, los mejillones a $900 y los camarones a $1.940.

Los comerciantes del rubro aseguran que los precios no subieron más que la inflación

Las empanadas de vigilia son otro de los productos que integran el menú tradicional, y el aumento de su costo es similar al del resto de la variada oferta. Por ejemplo, las empanadas de atún se consiguen a unos $600 la docena, aunque un comerciante aseguró que “prácticamente no dejan ganancia” y las vende solo para atender la demanda de sus clientes, “como un servicio más”.

Los huevos, por el cielo

Por supuesto que por la estacionalidad, los huevos de Pascua no fueron ajenos a la suba de precios y hay presentaciones con aumentos interanuales de casi el 190% y otros duplicaron su valor.

De este modo, las familias que esperaron a último momento para hacer las compras típicas de esta época del año se llevaron más que una sorpresa. Es que la alta inflación no dejó de lado a los productos que conforman la canasta pascual, donde los huevos de chocolate son unos de los preferidos, tanto de niños como de adultos. Pero además de los motivos locales, donde la remarcación de precios parece no ceder, en el caso de los chocolates. no sólo los huevos o formas pascuales, tienen en su razón factores externos.

Las golosinas de chocolate llegaron a duplicar el valor del año pasado

En ese sentido, es necesario remarcar que los precios internacionales del cacao están en máximos para la última década y rondan los US$ 2.238 la tonelada en grano. Argentina es importador neto de cacao –como también sucede con el café– dado que no hay producción de ese producto dadas las condiciones climáticas.

Recomendaciones para el consumo seguro de pescados

Adquirir pescados y alimentos derivados en negocios habilitados y que se encuentren en buenas condiciones de higiene.

Corroborar que los pescados frescos mantengan la cadena de frío en heladeras o recipientes con hielo, y que no estén expuestos al sol o al aire libre. –

Si adquiere pescados congelados, controle que se encuentren correctamente envasados y totalmente rígidos. Una vez descongelados, deben consumirse y no volver a congelarse.

Verificar la existencia de rótulos en los productos procesados; en el caso de enlatados, estos no deben estar abollados, oxidados e hinchados.

Separar los pescados y mariscos crudos de aquellos productos listos para consumir mientras se realiza la compra, en la heladera y durante la elaboración de los alimentos en el hogar.

En ninguna circunstancia debemos consumir pescado cuando:

Tenga una consistencia blanda y floja.

Presente pérdida del brillo metálico de la piel y formación de una viscosidad pegajosa sobre la superficie.

Los ojos están hundidos.

Las branquias se tornen de color gris y negro verdoso.

Tenga olores extraños o anormales