Graciela Orelogio: “El cierre total de escuelas es menor al 1%”

Mientras continúa la disyuntiva si clases presenciales o virtuales, los números avalan a los dirigentes que sostienen que los alumnos no se contagian en las escuelas sino fuera de ellas.

En el programa El Interactivo que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano, lunes a viernes 12:30 horas, le consultaron a Graciela Orelogio, subsecretaria de Educación, que habló sobre la situación epidemiológica en las escuelas: “La verdad es que nosotros comenzamos marzo con un protocolo probado en noviembre con pocos chicos".

"Lo nuestro tenía sustento en lo sucedido en otros países, que reportaban que el contagio dentro de las escuelas era escaso. Pero esa era la evidencia de otros países. En marzo cuando comenzaron a funcionar las burbujas en los primeros 15 días no hubo casos sospechosos, tuvimos un caso sospechoso en Secundaria que terminó siendo negativo".

"A partir de ahí se dieron algunos casos, que no podemos decir que el nexo haya sido en la escuela. En la gran mayoría el nexo es afuera. Las burbujas desde lo pedagógico funcionan muy bien y desde lo sanitario también ya que nuestro protocolo, a diferencia de otras actividades, se activa de inmediato para que no haya otros casos y brotes" explicó.

“Eso hace que podamos tener muchísima presencialidad, porque no se cierran escuelas por brote, sino que son cierres de burbujas o escuelas de manera totalmente preventivo".

Al consultarle sobre el impacto del cierre de una burbuja Orelogio expresó: "Cuando sale una noticia de que se cerró tal escuela yo digo qué bueno porque funciona el protocolo. Hay más de 2600 escuelas funcionando y cierres totales tenemos menos del 1%. Esa es una buena noticia porque quiere decir que no vamos a generar un brote, tenemos más de 18 mil burbujas funcionando y no hemos llegado a las 400 burbujas cerradas en forma paralela".

“Hay que ir separando las cosas, miedo tenemos todos a este virus, después del año pasado sabíamos prácticamente todo, pero esto demuestra que no. Ha cambiado y afecta a poblaciones menores. Todos estamos aprendiendo. Pero hay que separar dos cosas, si la escuela es segura y la respuesta a eso es sí".

"La escuela es segura, tenemos un mes y medio de clases y los docentes cumplen el protocolo, los chicos se acostumbraron a esta forma de presencialidad y cumplen protocolos" recalcó.

"Por otro lado hay que separar lo que pasa afuera de las escuelas, si todas las actividades cumplieran los protocolos tendríamos muchos menos casos. Apelo a la familia, si pudiéramos cumplir los protocolos lo más precisamente posible nos aseguraríamos más presencialidad".

“En la educación superior se sugiere la no presencialidad, pero es una realidad distinta porque son todos adultos. Es otra población donde el virus circula con mayor posibilidad. No es lo mismo que primer grado".

Al consultarle sobre las nuevas franjas etarias que se contagian más que el año pasado y en el caso particular de la Secundaria indicó: "No, porque eso lo evaluamos día a día. La cantidad de casos en escuela secundaria podría parecer que son muchos porque tenemos a muchas burbujas aisladas".

"Eso se debe porque cuando un profe da caso sospechoso se cierra una burbuja, pero otras también deben aislarse porque no tienen quién les dé clases. Pareciera estar complicada la secundaria, pero no es así, son relativamente pocos los contagios".

"La gente de Salud está con nosotros acompañando y cerrando dos o tres escuelas, que no sería necesario, pero como sucedió en San Martín que todos los chicos viven en la misma zona conviene cerrarla y de esa manera ese barrio evita el brote. Hoy como estamos la secundaria no necesita ninguna disminución de presencialidad, lo que no quita que la semana que viene lo tengamos que hacer" aclaró.

Con respecto a los protocolos a cumplir con los más pequeños que son los que generalmente suelen cruzar esa barrera y el cambio de tapabocas en los colegios expresó: "Esta situación no ha sido reportada por directores, sí reportaron la primera semana que se lo olvidaban, lo perdían en el recreo o se lo dejaban en el baño porque no estaban acostumbrados. Pero el tema del barbijo es algo totalmente superado, incluso en la salita de 4 donde no es obligatorio su uso y la mayoría lo lleva, es más no se lo sacan"

Para cerrar Orelogio habló sobre la circulación en los colectivo: “La cantidad de gente de comenzó a trasladarse en el transporte fue mayor, pero las frecuencias aumentaron también. Hoy lo que se buscar es disminuirla, por eso entre las nuevas medidas el gobernador pide que entremos una hora más tarde los estatales y el comercio haga el horario escalonado también” completó