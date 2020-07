El futuro incierto de la industria de la construcción

Son muchas las voces que están poniendo en alerta la situación de las empresas constructoras de nuestra provincia, más aún cuando sobrevuelan la duda y la incertidumbre sobre la obra más grande que podría realizarse en Mendoza, Portezuelo del Viento.

Todos los empresarios entrevistados por la prensa mendocina coinciden en que ya antes de imponerse la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus la situación de esta actividad venía resentida.

Al respecto, en estos días se dio a conocer el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que construye el INDEC, en el que se indica que se reg istr ó una caída del 86,4% en abril. Pero aunque para los próximos meses el Gobierno nacional espera que las caídas se atenúen y que la actividad muestre cierta recuperación, el panorama no es visto de la misma manera por los empresarios del sector, uno de los más perjudicados.

En este sentido, en una entrevista radial, el empresario Marcelo Bargazzi, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción delegación Mendoza, indicó: “Estamos en el peor de los mundos, batimos el récord de la peor caída de la industria en la historia. Antes de la cuarentena la construcción estaba mal, pero esto agravó la situación. El panorama es bastante desolador de cara a futuro y lo que se ve hoy”.

Marcelo Bargazzi

El empresario indicó también que “en la obra pública hay prácticamente nada, escasas obras municipales. Históricamente, en municipios con doce obras en ejecución hoy no tienen ninguna. En cuanto a organismos descentralizados, no están haciendo obras. Irrigación, por esta época siempre licita por la corta anual de agua, pero este año ha licitado cuatro obras, cuando siempre había 15 a 20. En cuanto a obra pública (el panorama) es desolador, las obras están paralizadas desde diciembre del año pasado”.

“En actividad privada se ha comenzado con las obras pequeñas, de las granes hay tres o cuatro torres. Se ha comenzado con algo, pero lentamente”, consideró Bargazzi.

La obra esperada

En cuanto a Portezuelo del Viento, dijo: “Nosotros tenemos todas las expectativas en esa obra, por más de que somos conscientes de que no será la obra que va a salvar a Mendoza. Va a generar empleo para una importante cantidad de gente, pero no alcanzará para suplir el déficit que tenemos en la construcción. Estamos esperanzados, pero un poco dolidos como mendocinos, porque no nos decimos la verdad entre nosotros. La defendemos a raja tabla y otros dicen en público que la defienden, pero en privado sabemos positivamente que no”.

En ese sentido, el empresario esquivó la pregunta sobre quiénes son los que no la defienden, y sólo aportó que “se sabe por todos lados, no quiero dar nombres. Pero duele mucho como mendocino que una obra que ha costado tanto, que lleva tanto tiempo de estudio, sea tan objetada”.

Y agregó: “Los pampeanos, el fin de semana han festejado como si esto fuera una final de fútbol. Realmente no entendemos la postura de ellos ni la de mendocinos que se niegan a que la provincia tenga un desarrollo importante, y también el país, porque esto es para generar energía para el país”.

Bargazzi expresó también que “en lo personal, no como presidente de la Cámara”, cree que “Mendoza está siendo discriminada por los fondos que llegan desde la Nación”.

“Coincido en lo que dijo el exgobernador Cornejo, al pobre gobernador Suárez lo único que le falta es una catástrofe más. Porque viene con cuestiones adversas hasta ahora en su gestión. Todo se le está cuestionando. Es difícil gobernar de esa manera, veremos qué acontece”, opinó al respecto.

“Mendoza ha sido relegada”

Sobre el plan Argentina Hace, dijo: “Me cansé de decir que es para cooperativas, no para empresas. Es una competencia desleal para cooperativas y a Mendoza no le ha llegado absolutamente nada de eso. Vi una publicidad del Gobierno nacional en cuanto a la reactivación de la economía, pero la verdad es que me parece que nos están mintiendo con los números que nos dicen. Cualquiera que sale a la calle ve que la actividad económica no está en los niveles que ellos dicen”.

Bargazzi también se refirió a que a San Juan le han llegado los fondos de Argentina Construye, para hacer viviendas, lo que en Mendoza no ha sucedido. “Mendoza está relegada. No se entiende por qué. Pero es lo que nos toca, por eso más que nunca los mendocinos tenemos que estar todos unidos tirando del mismo carro”, aseguró el empresario de la construcción.