Cuántos docentes se vacunaron y quiénes serán los próximos convocados

Las autoridades provinciales continúan con el cronograma de vacunación contra el coronavirus. El último fin de semana el personal docente mayor de 30 años fue convocado en el estadio Aconcagua Arena. Desde la DGE reconocieron que ya son cerca de 35 mil los educadores inoculados con una dosis, aunque advirtieron que hay un grupo que no desea comenzar su proceso de inmunización. El objetivo del gobierno, continuar defendiendo la presencialidad en las aulas.

El director General de Escuelas, José Thomas, dialogó con Vicente Calisaya en CNN Radio Mendoza y destacó: “Son cerca de 60.000 entre docentes y no docentes el personal de la Dirección General de Escuelas. Hoy tenemos 35.000 vacunados con primera dosis y más de 15.000 con las dos dosis".

Y agregó: "Faltan los menores de 30 años, el nivel superior y hay una cantidad de docentes que por distintos motivos no se han podido vacunar: porque estaban enfermos, se acaban de poner la vacuna de la gripe o han tenido COVID".

Al respecto el titular de la cartera educativa reconoció que “hay un grupo de docentes que no quieren vacunarse", y asumió el compromiso de trabajar en ese sentido "para concientizar la gran importancia que tiene que nos vacunemos todos, ahora que están llegando las vacunas como la única forma de contrarrestar la pandemia”.

Al consultar sobre docentes que no se han vacunado por el momento, ya sea por no querer hacerlo o por algún problema, indicó: "En la jornada de inoculación a docentes entre 50 y 60, muchos de ellos se habían vacunado hace poco por cuestiones de riesgo y no se encontraba todavía actualizada la base de datos, por lo cual hubo multiplicidad de factores. Pero, igual queda un porcentaje que prefiere no vacunarse".

Thomas rescató que "muchos de los que no pudieron en ese momento han podido este fin de semana mientras vacunábamos a la franja de 30 a 40 en el Aconcagua Arena. Esta semana seguimos vacunando, probablemente miércoles y jueves, a aquellos que por algún motivo no llegaron a hacerlo".

Con respecto a cuánto restaría para completar la vacunación de toda la planta docente, Thomas aseguró que se debe esperar el tiempo correspondiente para completar el esquema con la segunda dosis. Y amplió: “Lo importante es que hoy tenemos el 80% de los docentes en condiciones de ser vacunados y vamos por un poquito más del 60%, tenemos un 20% que está en instancia de vacunación y que hay que insistir que vengan o reacomodar los turnos".

“Tenemos que ampliar de 20 a 30 años, que depende más de la parte de epidemiología que nuestro, porque sabemos es la franja etaria donde menos impacta la pandemia, entonces ahí se va decidiendo qué medidas tomar", reflexionó.

Las clases presenciales

Por el momento los establecimientos educativos trabajan con la bimodalidad, que se alterna entre días de presencialidad y virtualidad. En ese sentido, Thomas manifestó que se encuentran trabajando para recuperar la presencia completa, pero rescató que "para nosotros estar hoy con semipresencialidad es un logro. A principio de marzo, si uno pensaba que ha mediado de junio íbamos a estar dando clases en las aulas era difícil de esperarlo, no son muchas las provincias en la Argentina que tienen la presencialidad que tenemos hoy".

"Más que pensar en lo que pasará después de julio con la presencialidad, estamos concentrados en lograr no perder lo que tenemos y poder ir trabajando con los protocolos y con los cuidados, adentro y fuera de la escuela, para lograr llegar a las vacaciones de invierno con la presencialidad que tenemos hasta ahora", concluyó.