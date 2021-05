COVID: chicanas políticas impidieron informar

Mientras la segunda ola de la pandemia del coronavirus sigue su incontrolable embestida de contagios y muertes, la ministra de Salud, Ana María Nadal, se presentó con su equipo ministerial ante senadores y diputados que integran la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Pandemia del COVID-19.

El cónclave tuvo de todo, confusión, diálogo de sordos, fuertes cruces, cúmulo de preguntas con respuestas que no alcanzaban a concluir y una puesta en escena, que no se condice con el grave problema que colocó en la provincia el virus letal, es decir, se habló de mucho y no se dijo nada en donde estamos parados y las medidas que podrían tomarse en las próximas horas para endurecer la postura frente a la pandemia, que no para de infectar y quitar la vida de mucha gente.

La reunión, de la que no pudimos apreciar, escuchar y evaluar, estuvo vedada a la prensa y solo tomaron parte la titular de la cartera de salud, el vicegobernador Mario Abed, el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi y todos los legisladores que integran la bicameral.

La ministra Nadal llegó mucho antes de lo acordado para la reunión, pactada para las 10, se instaló en el microsalón de exposición del nuevo edificio del Senado, siempre acompañada con las cabezas del Poder Legislativo y el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, quien también se hizo presente para informar sobre los fondos especiales destinados para atender todo lo relacionado con la pandemia.

“La información, basada en evidencia, no era el interés principal de esta reunión”

Al concluir las casi tres horas de cónclave herméticamente cerrado, la titular de la cartera de Salud salió a expresar: “Tras haber venido con mucha información, que era lo que pretendió la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Pandemia del COVID19, no pude terminar de exponer, porque la información, basada en evidencia, no era el interés principal de esta reunión”.

Al solicitarle precisiones sobre sus dichos, respondió: “Comenzaron a hacer muchas preguntas que no pude llegar a contestar y explicar la estrategia que estamos llevando a nivel sanitario, todos los esfuerzos desde lo financiero, hasta la gestión en sí. Era dar una explicación absolutamente científica que no interesó para nada reconoce”.

Sobre las diferencias entre los informes oficiales y los que maneja la oposición sobre contagios y muertes, explicó: “Hay explicaciones para mostrar que aquí nadie está ocultando información y que hay que saber interpretar y manejar los mecanismos que nos dan los números sobre contagios y fallecimientos. Eso tampoco me lo dejaron demostrar”.

Al respecto de las medidas que el Gobierno podría tomar en las próximas horas de acuerdo con el estado de gravedad de la segunda ola de la pandemia, la ministra no respondió. Solo se limitó a “negar que el secreto de la reunión fuese porque se ventilarían cuestiones delicadas que preocuparían a la gente y que, en todo caso, no partió de ella que la reunión fuera a puertas cerradas”.

Fuego cruzado con munición política de grueso calibre

Al concluir la reunión, se expidieron diputados y senadores, de éstos últimos, el presidente del bloque, Lucas Ilardo, quien marcó con énfasis: “Miren, lo primero que debemos tener en claro es que la ministra vino a la Legislatura después de seis citaciones. Era necesario saber, despejar dudas, porque había cuestionamientos si se falseaban datos en el Gobierno de Mendoza”.

Lucas Ilardo.

Al consultarle sobre el resultado de la reunión, dijo: “El Gobierno provincial que tenía que dar luz, vino a dar explicaciones con las luces apagadas, es decir, un gobierno que buscaba transparentar apagó la luz para dar las explicaciones, no permitió la entrada de periodistas. Todo lo que estamos diciendo nosotros y lo que están explicando los legisladores, ustedes no lo pueden corroborar, tampoco van a poder corroborar lo que dijo la ministra”.

“Nosotros planteamos que había irregularidades en la vacunación de Mendoza, el tiempo nos dio la razón, hace dos días aparecieron 30.000 docentes supuestamente vacunados, cuyos datos habían sido falseados porque no estaban vacunados”, destacó el senador.

Sobre las explicaciones y respuestas de la funcionaria, detalló: “La ministra no pudo responder lo sucedido con los docentes. Tampoco cuando preguntamos hace dos días, porque se difundían datos de personas fallecidas en el Sur y con diferencias en la provincia. Es tan raro esto, como la decisión de que la reunión fuera secreta, cero transmisiones a la ciudadanía y bloqueada a los periodistas”.

Por su parte del titular del bloque de senadores del Frente Cambia Mendoza, Alejandro Diumenjo, apuntó a la conducta opositora: “Creo que lo único que quiso hacer el Frente de Todos es un show o un circo mediático. Fueron muy livianos en apreciaciones cada vez que la ministra intentaba darles explicaciones con tono científico, ellos la interrumpían en el medio de su alocución”.

“Realmente sentimos que es alguien (la ministra) que trabaja con su equipo y hace un esfuerzo diario para que la pandemia la llevemos de la mejor manera posible los mendocinos y la hicieran perder el tiempo con ese show. Realmente es lamentable”, reprochó el legislador radical.