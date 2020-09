"Hay gente con vendas en los ojos que no entiende la realidad hospitalaria"

En el programa El Interactivo que se emite por Facebook de El Ciudadano, (lunes a viernes a las 12:30 horas) Luis Vidal Correa y Gabriel Landart se contactaron con Lucas Mariani, subdirector asistencial del hospital Central.

En el marco de la pandemia por coronavirus y con respecto a situación actual del nosocomio el profesional explicó: "El hospital desde que comenzó la pandemia se dividió en dos. Todo lo que tiene que ver con enfermedad respiratoria COVID-19 y no COVID-19. No se ha parado nunca con todas las patologías, urgencias, trasplantes, hemos continuado con toda la actividad habitual".

Y continuó "a esto se le sumó la patología COVID-19, para eso hemos tenido la suerte de tener la guardia nueva. Con eso pudimos centralizar las urgencias de ese lado y la terapia intensiva. El quinto piso quedó aislado donde están internados los pacientes de clínica médica".

Con respecto a las consultas de otras patologías dijo "al principio cuando arrancó la pandemia se notó una baja en consultas. Pasado el mes y medio volvió con normalidad y más fuerza. Se atiende con normalidad, a esta hora llevamos más de 110 visitas, que es normal".

Además manifestó "la ocupación de camas es del 100% y hace bastante que estamos al 100%. Empezamos con 6 camas de UIT, después se incrementaron y ahora estamos con 4 unidades solamente COVID-19 con un total de 28 camas y nos estamos estirando a 32 camas".

"Hay respiradores que también ocupamos con pacientes en los boxes rojos de la guardia. Tenemos 110 camas de clínicas COVID-19, a lo que agregamos más, que eran consultorios externos. Hoy tenemos internados 126 pacientes con coronaviurs, entre terapia intensiva y clínica médica".

Esfuerzo del personal de la salud

Sobre el trabajo que viene realizando todo el personal de salud el profesional respondió " le agradezco a todo el personal de salud. Deja el 200% en pandemia, muchos especialistas que no tienen nada que ver con áreas críticas han tenido que virar, aprender, están siendo comandados por personal de terapia intensiva para aprender".

"Estamos cansados pero no bajamos los brazos ni por un segundo. Estamos todos dándole pelea, ya que no empieza desde la guardia de un hospital, ni en una sala de clínica médica, sino que la lucha empieza por la responsabilidad individual. Es un llamado a la responsabilidad de todos, para que seamos un poco más unidos. Tengamos en cuenta que hay gente que la pasa mal. Les quiero pedir más responsabilidad a toda la población, con empatía por todos los enfermos y personal de la salud".

Con respecto a la cantidad de gente en las calles agregó: "A mí me dan ganas de sacarles las vendas que tienen en los ojos para demostrar la realidad hospitalaria. Tal vez tengan vendas y no conocen del dolor de personas que tienen que despedirse de sus seres queridos".

"Hay familias que pasan muy mal sin visitas, que se van de este mundo solos. Eso es doloroso y no se ve. Hasta que no te llega no se puede palpar" cerró Lucas Mariani, subdirector del hospital Central.

Reviví la entrevista completa.