¿Aumenta la carne en Mendoza?

Desde el próximo fin de semana se estima que habrá un aumento del 20% en diferentes cortes de carne en Mendoza.

Así lo afirmaron desde la Cámara de Abastecedores de Carne de la provincia y justificaron este incremento debido a que en el Mecado de Liniers ya aumentó desde hace algunos días de manera paulatina. El titular de esta entidad, José Rizzo, expresó que "No lo íbamos a trasladar porque creíamos que era eventual, pero esta semana hubo una nueva alza".

Por lo que estiman, se trataría de aumentos entre el 15 y 20%, relacionado al stock este fin de semana. Por otro lado, también manifestó que los aumentos no serán parejos.

Esto se debe a que la gente no consume todos los cortes de manera igual sino que por épocas. El osobuco, la carne a la olla o el cogote no son tan consumidos como los que sí comienzan a venderse en estos momentos que son el asado o las milanesas. Esa diferencia, según especificaron, hace que ciertos cortes aumenten y otros no.

Finalmente, Rizzo también destacó el comportamiento de los clientes en la pandemia y aseguró que "ahora que se ha abierto un poco, el consumo se ha concentrado los fines de semana. Además, se venía bien porque los valores estaban estables desde hace tiempo".