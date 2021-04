Ya no se ocultan: Gianinna y Osvaldo publicaron fotos de su viaje

La amistad existente entre Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona no es nueva, pero en los últimos días se acrecentó el rumor del romance ya que la hija del Diez se fue de viaje a San Martín de los Andes con el músico y su hijo e impactó a sus seguidores al compartir las imágenes de su estadía en las redes sociales.

Pero el blanqueo de la unión entre las figuras desencadenó los comentarios de cientos de personas. Si bien algunos apoyaron el amor, otros lo repudiaron y lo hicieron saber. Acostumbrada a que hablen de ella a la hija de Claudia Villafañe no le importó mucho el que dirán y lo manifestó en redes.

"La envidia virtual existe. ¿Sabés la de gente que quisiera vivir tu vida?Lo material va y viene. Hoy tenés, mañana no, y pasado mañana lo tenés de nuevo. Lo que no se compra es la tranquilidad de ser feliz sin romperle las bolas a nadie. Entonces tu sonrisa se les vuelve su peor pesadilla. Hay personas que quieren interrumpirte el sueño porque ya no pueden dormir. Porque sin dudas vos marcás la diferencia. Porque por algo te quieren ver fracasar en vez de intentar hacer algo bien por ellos mismos. Por más que sean redes sociales, la envidia se les nota. Y aunque no tengas nada, tu brillo opaca a la gilada. Dejalos, no están perdidos, se metieron por el camino equivocado" posteo Gianinna.

¿Habrá ido dedicado a alguien en especial? Lo cierto es que Dani Stone y Giani ya no se ocultan.

Mirá las fotos juntos en el sur junto a un homenaje a Diego Maradona