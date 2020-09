Tini en su nueva canción, ¿le tira un palito a Danna Paola?

Como es habitual, antes de lanzar un nuevo tema, los artistas suelen comenzar con la previa del estreno varios días antes, con el objetivo de que se disparen las visitas y logren posicionarse en la cima de los rankings.

Tal es el caso de Tini Stoessel, quien no ha dejado de trabajar pese al aislamiento y constantemente sorprende con una nueva producción.

Hace poco hizo una colaboración con María Becerra, en su tema High y ahora se encuentra a tan solo un día de estrenar Duele, junto al rapero John C, en la cual promete una fusión entre el pop, el trap y el tango.

La cantante empezó la cuenta regresiva este lunes y en distintas imágenes ha adelantado lo que será el videoclip. Pero en Twitter la joven subió la apuesta y estuvo compartiendo fragmentos de la letra.

"Ahora ya entiendo su mala fama... pero el que la hace tarde o temprano la paga #Duele", escribió anoche la cantante, pero quizás ese fragmento no fue el indicado para la promoción, ya que rápidamente se la acusó de querer "colgarse" de Mala Fama, canción de la mexicana Danna Paola.

La tensión pública entre ellas no es nueva, ya que cuando Tini y Sebastián Yatra terminaron su relación, el colombiano se encontraba trabajando en una nueva canción junto a la actriz de Élite, No bailes sola, y por sus videos juntos, no tardaron en especular que existía un triángulo amoroso.

Lo cierto es que, a raíz de los miles de comentarios en su tw, la argentina aclaró: "#Duele esta escrita y grabada hace más de un año y medio. Estoy muy feliz de que por fin puedan conocerla. Solo dos días".