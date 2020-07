Tildaron de “tóxico” a Dybala por la forma en que trató a Oriana: hay video

La pareja conformada por el futbolista de la Juventus y oriundo de la provincia de Córdoba, Paulo Dybala y la cantante e hija de Catherine Fulop y Ova, Oriana Sabatini, son una de las duplas más convocantes en las redes sociales, ya que miles de usuarios son los que los siguen y opinan de ellos, además de ser muy queridos en el ambiente de la farándula.

Los dos jóvenes están asociados a una imagen de un “amor sano y firme”, ya que no solo tienen hábitos muy saludables, porque usan sus cuerpos confines laborales, sino que la distancia no pudo con ellos en términos amorosos. A Oriana no le tembló el pulso para irse a vivir a Italia, al lado de la persona que la enamoró, pero Paulo tampoco se achicó nunca al compromiso, por el contrario la incluyó de lleno en su vida.

Ambos tuvieron coronavirus cuando en Italia la pandemia hacía estragos pero juntos salieron adelante. Sin embargo, no todo podría ser color de rosas en su relación…

¿Dybala “tóxico”?

En un reciente video con tinte muy casual, quedó al descubierto una faceta de la personalidad de Dybala que no conocíamos y que deja mucha “tela para cortar”. De hecho la polémica estalló cuando el panelista de Intrusos, Rodrigo Lussich, lo tildó de “tóxico” por su manera de actuar y hasta comparó lo ocurrido con el video en el que aparece Lopilato junto a su marido, Michael Bublé y este actúa de una forma que le valió el mote de “maltratador”.

Los celos de Paulo Dybala pueden ser un verdadero “talón de Aquiles”, si tomamos en cuenta lo ocurrido en el video (ver al final de la nota).

El material fue extraído de un streaming.

En la primera grabación (de tres en total) se lo ve al crack de la Juventus jugando en línea con la PlayStation, cuando de repente se queja de algo que le salió mal y Oriana que aparece a su lado, se ríe. "¿De qué te reís? Horas acá para que vos me vengas a bardear", dice él a lo que ella responde: "Bueno, justamente...horas".

La cosa iba a empezar así, pero se iba a ir agravando, como mostró el panelista de Intrusos.

En otro momento, ‘La joya’ estaba por comprar un jugador en el juego y le hizo una pregunta a Ori, de la que luego se terminaría burlando. “¿Lo compro o no?”, dijo él y su novia le respondió “Compralo”, con una risa pícara el jugador le recriminó luego, “si no sabes quién es. No sabes de dónde es la bandera". No era de ningún país “raro”, era la de Chile. Ouch, otro toque llamativo de Dybala…

Finalmente y lo que más polémica causó, fue la humillación pública que le hizo cuando le pidió de una prepotente manera a Oriana, que le mostrara su teléfono celular luego de que a esta le sonara por un mensaje que le entró.

Paulo estaba concentrado en el juego y a la cantante le llegó un mensaje. Fue en ese momento que él giró la cabeza y la increpó para que le mostrara quien era. “A ver… ya la vi. Mostrame esa foto, mostrame. Dale… ¡dale!” insistió.

Oriana con una risa que denotaba nervios no le decía nada (ojo, quizás puede ser un juego de pareja pero nadie podría negar que sorprendió la situación que ambos pasaron). Ori intentó cambiar de tema, pero el jugador de fútbol volvió a insistir a lo “macho cabrío”: “El chat, el chat”, le recriminó que quería que le mostrara, fue allí que ya acorralada y no dispuesta a que se extienda ese momento, Oriana, giró la pantalla del móvil y le mostró de quien se trataba.

Al verlo, Paulo lanzó, “Miralo vos al traidor”, sin aclarar a quien se refería.

¿Qué pensás de estos microgestos, son indicios de algo o simplemente forman parte de un careo juguetón de la pareja?