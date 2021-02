Nicole Neumann habló sin filtros de la relación con Viciconte y Cubero

El martes por la noche, la modelo Nicole Neumann fue invitada a Los Mammones, el programa que conduce Jey Mammon por América, y en una picante entrevista habló como nunca de su vida privada.

Del 1 al 10 le preguntaron qué tanto le molestaba que le pregunten sobre la relación entre Fabián Cubero y Micaela Viciconte, a lo que Nicole se sinceró: “Mmm… 11”.

En mayo de 2017, Neumann y Cubero se separaron después de casi once años de matrimonio, para finalmente formalizar su divorcio en abril de 2018. Luego el futbolista formó pareja con la panelista.

El principal foco de conflicto entre la ex pareja es por la crianza de sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna.

Ante la consulta sobre la cautelar que pidió ante la Justicia, para que no difundan fotos de las niñas, Nicole confesó: “En realidad la cautelar era para ella (por Viciconte), porque me parecía que hacer canjes con la imagen de criaturas no estaba bueno”.

Mica Viciconte y Fabián Cubero van camino a los 4 años en pareja.

Mammon subió la apuesta y cuestionó: “¿A quién te bancás menos?”, y si bien por un momento pensó que no iba a tener respuestas, la rubia no se calló: “Al padre (por Cubero) los voy a respetar toda la vida, porque es el padre de mis tres amores más grandes”.

El conductor rescató el tema del respeto y le preguntó: "¿A ella la respetas?", a lo que cerró sin filtro: "Primero tendría que respetarme a mí como madre de las hijas de su novio. Eso sería una parte importante”.