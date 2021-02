Moldavsky presumió sus dotes culinarios en redes

Roberto Moldavsky fue uno de los grandes animadores de la primera edición de MasterChef Celebrity que tuvo a Claudia Villafañe como la gran ganadora del certamen gastronómico.

El humorista no desmostó su talento culinario pero logró cautivar a más de un televidente con su carisma durante los programas nocturnos. Lejos del certamen, el actor continúa aprendiendo algunas técnicas para cocinar y lo demostró en sus redes.

Con más de 200 mil seguidores, Roberto comparte algunos momentos de su vida. Horas atrás, publicó un plato realizado por él mismo que sorprendió a muchos. "Hice este arroz de locos, in your face @masterchefargentina", describió la fotografía de su comida.

Moldavsky fue eliminado del certamen de cocina luego de no conformar al jurado. Pero tuvo una nueva oportunidad en el repechaje que permitió que participantes retomaran a la competición, la mala fortuna no estuvo de su lado y no consiguió continuar.