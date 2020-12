MasterChef Celebrity: lo que dejó la gala de eliminación del domingo

Tras una intensa gala de delantales negros, Rocío Marengo quedó eliminada por segunda vez de MasterChef Celebrity.

El desafío para los participantes fue complejo y pocos se sintieron cómodos. En dos oportunidades tuvieron que cambiar de islas, lo que implicó abandonar el plato que tenían en mente y cocinar lo que otro compañero había comenzado a hacer.

Como era de esperar, las quejas se hicieron presentes, principalmente por el lado de Marengo, quien últimamente se había mostrado muy polémica y desafiante.

Recordemos que junto al Mono de Kapanga, Rocío se incorporó al certamen por segunda vez, al ser los elegidos en una semana de repechaje.

Desafío complicado

"Un cocinero o cocinera tiene que estar siempre preparado para una situación imprevista", anunció Germán Martitegui y completó Damián Betular: "Van a rotar de estación en el sentido de las agujas del reloj, a la siguiente estación".

Esta fue la primera rotación, que si bien no gustó, no fue la peor. La segunda implicó tomar la preparación a medio hacer del compañero, terminarlo y defender su puesto frente al jurado.

Al Mono le tocó la canasta de la griega Vicky Xipolitakis y se inclinó por unos canelones, sin saber que luego Marengo sería la encargada de ese plato.

Si bien Rocío no logró convencer, benefició a Leticia Siciliani, quien se lució con un lemon pie: las compras las hizo la eliminada y la masa la realizó la 'Tata', Claudia Villafañe.

Por su parte, Vicky realizó 'la tarta del ave Fénix' y mientras el jurado la cuestionaba, principalmente por la consistencia crujiente de la masa, Marengo intervino para manifestar su descontento.

"Todos tuvieron muchos problemas, todos pasaron por mucho estrés, vos también. Pero si hay algo que se puede decir, es que fue justo para todos", dijo Martitegui a la griega, con ánimos de dirigirse a todos los participantes. Fue allí donde Rocío respondió: "No fue justo para todos. No es lo mismo caer en una estación que tenga muchos productos, que en una que no tiene nada".

Entre lágrimas y con respeto, aceptó Vicky las devoluciones que luego la pusieron frente a frente con Marengo.

Pero en la instancia final Xipolitakis se quedó con el mano a mano y la modelo quedó eliminada. "Ya me había tocado irme, volví, lo dejé todo... una lástima que no alcanzó. Gracias al jurado, me encantó aprender de ustedes. Gracias a mis compañeros, porque de todos me llevo algo hermoso", dijo en su despedida, pero sus palabras se pusieron en tela de juicio, ya que no se esmeró por ser la mejor compañera del certamen.

Al momento de salir por la puerta grande, Rocío volvió a tocar su panza dejando abierta la duda de si está o no embarazada, de la misma forma que lo hizo en su primera eliminación.

Esta vez, ¿será un rumor confirmado?