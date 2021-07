L-Gante corrigió a Cristina y contó la verdadera historia de la notebook

La exposición del cumbiero argentino Elian Ángel Valenzuela, más conocido por su nombre artístico "L-Gante", llegó a las más altas figuras de la política y los medios de comunicación de Argentina esta semana. Luego de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mencionara que el joven de 21 años utilizó una computadora del gobierno para grabar una canción que tiene 176 millones de reproducciones en YouTube, la historia se viralizó en redes sociales y la televisión.

“Hace unos días estaba leyendo una intervención de un pibe, L-Gant creo que se llama. Es un rapero. El dice que con esa computadora de 2014 y un microfonito de mil pesos hizo un tema que hoy tiene 176 millones de reproducciones en Youtube, en el mundo” fue el comentario de la ex presidenta durante un acto en Lomas de Zamora.

Horas después de estas declaraciones, personalidades mediáticas como Eduardo Feinmann y Viviana Canosa se contactaron con L-Gante para entrevistarlo. Previo a la comunicación telefónica con el cantante, el periodista conductor del programa El Noticiero que emite el canal La Nación + había criticado las letras de sus canciones y videos por incluir frases aludiendo a las drogas, armas y sexo, asegurando que "eso es lo que le gusta a Cristina, ahora que es rapera".

La conductora de Viviana con vos, por su parte, no se refirió públicamente al asunto antes de la entrevista con el músico que accedió a hablar con ella desde México, país en el que se encuentra varado tras finalizar una gira de conciertos.

La verdadera historia de la notebook de L-Gante

Ambos periodistas, abiertamente opositores al gobierno de turno y especialmente a la figura de Cristina Fernández, le preguntaron a L-Gante si los dichos de la mandataria eran ciertos. Ante esto, el cumbiero relató que, si bien es cierto que utilizó una notebook de Conectar Igualdad para crear música, no la había obtenido por ir a la escuela, sino que fue a través de un intercambio: “No me acuerdo si la cambié por un celular o vendí el celu y me compré una computadora”, expresó.

Al escuchar la versión original de la historia, Canosa quiso saber si el artista se sentía usado por Cristina para sacar rédito político, a lo que el joven respondió: “No me siento usado porque habló del logro que tuve. Lo que sí podría corregir es que no hay que recibir cosas porque sí. La gente que me vendió la computadora a mí es porque no le dio uso”.

Posteriormente, la mediática criticó las letras de L-Gante por la presencia de "lenguaje tumbero y violencia de genero", a lo que el famoso espetó: “Lenguaje de barrio, sí, violencia de género, no. Yo no denigro a las mujeres, ni critico, ni insulto a nadie”.

En la entrevista con Eduardo Feinmann, el cantante reiteró la corrección en cuanto a cómo había obtenido la computadora, y agregó que prefirió trabajar a temprana edad en lugar de continuar la escuela porque vivía solo con su madre y tenía complicaciones. “¿No era entonces la computadora de Conectar no sé cuánto que te regalo Cristina, como dijo ella?” inquirió el periodista, acusando a la vicepresidenta de haber creado fake-news.

Ante esto, L-Gante ratificó la corrección a los dichos de CFK pero remarcó: “Sirve igual. Lo logré con lo que ella brindó ¿no?. Quizá lo que podría corregir es que sirve muy bien tener un ordenador inteligente para la persona que está interesada en algo, y en progresar”.