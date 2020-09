El enojo de Nacha Guevara al ver a Fátima Florez en la piel de Carmen Barbieri

Sale Carmen, entra Carmen. La gran Barbieri se tuvo que ausentar este lunes en la gala del Cantando 2020 y en su reemplazo, debutó Fátima Florez.

A puro cuarteto, la imitadora y actriz cantó La gata, lookeada como Carmen, pero con su inconfundible estilo. Mostró gran presencia sobre la pista y la misma Barbieri -quien se encuentra con reposo por las caídas que sufrió la semana pasada- le agradeció, a través de su cuenta de Twitter.

Si bien el jurado festejó su paso por el Cantando, esto no fue unánime. Se le pidió opinión a Nacha Guevara y esta no solo dijo que no le gustaban los imitadores, sino que aprovechó y le dio un filoso consejo a la multifacética.

Disfrazó su crítica y desmereció a la debutante: "Yo a Fátima le tengo un mensaje y es: Fátima tiene talento. Fátima se ha preparado mucho. Fátima emplea mucho tiempo, mucha energía, mucho trabajo en hacer lo que hace. Fátima es muy observadora. Lo que yo le diría a Fátima, con todo cariño, es ¿por qué no hacés algo tuyo? Vos podés", dijo Nacha.

Con simpatía y sin salir de su papel, la actriz le respondió: "Le vamos a pasar el mensaje a Fátima".

Luego Nacha subió la apuesta y le dijo que le encantaría verla haciendo cosas propias, como por ejemplo, hacía Niní Marshall, a lo que rápidamente contestó Florez: "A Niní Marshall también la hacemos".