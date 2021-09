Dulce, fuerte y grave | El encanto de Santiago Motorizado pasó por Mendoza

Con tres fechas agotadas (dos en Maipú, una en San Rafael y otra en Tunuyán - todavía quedan entradas-) Santiago Motorizado dejó en claro que la "buena canción" sigue viva, es posible y las nuevas generaciones la aceptan con total apertura de espíritu, cuerpo y mente.

Con banda renovada y una lista de temas que atraviesa toda su carrera como solista, el show también se permitió espacio para seis covers que explican de alguna forma el origen de este mundo plagado de simplezas tan atractivas como encantadoras que caracterizan la obra musical del "líder" de El Mató a un Policía Motorizado.

Todas las canciones de El Mató fueron interpretadas solo con guitarra eléctrica y voz mientras que el repertorio personal se pudo disfrutar con el apoyo de una banda (teclado, guitarra y batería).

Track List - Santiago Motorizado - 03/09/21 - Teatro Imperial de Maipú

El tan ansiado reencuentro se desarrolló de la siguiente manera:

El Magnetismo

Un tema de El Mató que, a modo de introducción, sirve para inocular la calma sobre un público que precisa cambiar de estado para recibir la energía pseudo hipnotizante de cantor platense.

El Camino de Piedras - El pastor me dio su mano

Dos canciones hermanadas que usualmente se tocan juntas ya que comparten la figura retórica de "El Pastor". Dos manifestaciones de amor puro que sirven para reforzar el sentimiento primigenio de la amistad en un contexto social desfavorable con efecto directo en el estado de ánimo. La búsqueda de la verdad en cuatro acordes, un puente y tres estribillos al servicio del calor y el placer de estar bien acompañado aún estando solo o sola.

Johnny B

Posiblemente el tema más triste de toda la discografía motorizada y no es para menos ya que trata sobre la desaparición de niños. Una balada disfrazada de sencillez, un nudo en la garganta que nos invita a reflexionar una problemática social que sigue vigente sobre todo en los barrios más vulnerables de la república Argentina.

No me trates mal / ¿Dónde estás?

Dos plegarias románticas para promediar una noche colmada de ternura y por qué no también un poco amarga, en el mejor de los sentidos que tiene el adjetivo calificativo. Dos manotazos de ahogado enamorados que tal vez en algún momento le sirvieron a alguien para recuperar el tiempo perdido, o no. "Es un tema que hice para El Mató a un Policía Motorizado pero a los chicos no les gustó así que bueno, la hacemos ahora" (risas en el público).

Noche de Covers

Un show de Santiago C. Motorizado siempre recibe colaboraciones energéticas por parte de "sus bandas preferidas de toda la galaxia". En esta oportunidad "pasaron" por el escenario maipucino Las Ligas Menores con Europa (casi un himno del Indie argentino), Embajada Boliviana con Alguien Como Yo (el reconocimiento de la música alternativa del punk sentimental local), 107 Faunos con el hiper-emocional Jazmín Chino y por supuesto El Día del Huracán de El Mató a un Policía Motorizado que por primera vez se escuchó en Mendoza en su versión solista.

Pero también hubo espacio para dos sorpresas. Es que el apartado de temas importados también incluyó una versión a capella de Soy Rebelde de la cantante hispano-británica Jeanette que, al menos a mí, me dejó con la boca entreabierta de admiración ante el aplastante registro vocal y la ingrávida caja de resonancia que ostenta el buen Santiago Ariel Barrionuevo.

Punto aparte para hablar de una zambita norteña con letra indie rock que formó parte de sound track para el relanzamiento "on demand" de la serie de culto "Okupas" a 20 años de su estreno en la TV Pública. Inefable, sutil y novedoso. "Me pidieron una zamba para la tira y bueno, esto se puede poner raro, pero ahí va".

El también es mi amigo / La Revolución

"El también es mi amigo, y yo lo amo tanto, pero es tan duro y provoca dolor, me cansa y me hace sentir tan solo". No hay mucho más para agregar. Esta canción condensa tanta calidez y empatía que, de seguro, más de un asistente a las dos funciones (se repitió la lista) se acordó entre lágrimas de esa amistad a la que tanto queremos pero que a veces también es la cara del desencuentro.

Quería vivir en otra casa / El gomoso

Posiblemente el segmento más íntimo y autoreferencial del recital. Tres obras tan simples y directas como la frescura que caracteriza al protagonista de esta historia. El acompañamiento de la banda fue central en esta parte para generar un clima más rockero. Musicalmente, lo más destacado es el tradicional fraseo sobre un intercambio de acordes muy bien colocados cumplieron a la hora de conmover desde adentro y hacia afuera. Una ebullición de sonidos que rescatan lo mejor del amor real y lo peor del desengaño.

Pienso en vos / Amor en el cine

Las referencias cinematográficas son frecuentes en los espectáculos del Santi, como le decimos en tierras cuyanas. Una versión interrumpida de Pienso en Vos para explicar un desperfecto de métrica poética sobre la traducción de la película "El Día de la Marmota" que en este tema debe ser renombrada a causa del patético nombre con el que la bautizaron las distribuidoras latinas: "Hechizo del tiempo". Sin dudas el momento más gracioso de la velada. Amor en el cine está hecha con una sensibilidad tan inocente que deja como resultado una canción imperecedera que perdurará por siempre en los corazones nerds del séptimo arte.

La Síntesis de O’Konor

El final del show estuvo dedicado al que tal vez sea el disco más comercial de El Mató y el último de la banda grabado en formato LP. Recientemente El Mató presentó "Una Vacaciones Raras", con los simples que enmarcan la serie de Bruno Stagnaro.

El tesoro, La Noche eterna, El Mundo extraño y Fuego fueron interpretadas a guitarra y voz "para darle otro clima a las canciones que la gente ya conoce" según palabras del autor...el gomoso.

Lugar: Teatro Imperial Maipú

Producción: Feliz.Agencia

Próximo show: Hoy en Tunuyán a las 21 en el Auditorio Municipal Dr. Jorge Raúl Silvano.

Tickets: Entradaweb