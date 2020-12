Por qué Jessie J amaneció sorda y sin poder caminar

Jessica Ellen Cornish despertó en la mañana del 24 de diciembre con su cerebro en alerta. Algo extraño estaba experimentando en su cuerpo que no respondía del todo bien. No escuchaba ya el rumor de Chadwell Heath, Londres, y al momento de querer incorporarse lo logró a medias, aunque con un gran esfuerzo. El mareo que sentía era muy intenso y en consecuencia no obtuvo la respuesta necesaria de sus sentidos para lograr siquiera un tenue equilibrio con el que poder encaminar unos pocos pasos. Volvió a recostarse. Esta vez tomó el móvil y marcó el número de emergencias. Un poco después había llegado al hospital local donde debió quedar internada hasta que pasaran los síntomas de lo que hoy se conoce como la enfermedad de Ménière.

La joven de 32 años, nacida el 27 de marzo de 1988, más conocida en el mundo del espectáculo como Jessie J, al poco tiempo de quedar en manos de los médicos, logró recuperarse considerablemente tras recibir el tratamiento indicado para ese síndrome del cual mucho no se conoce. Aún sigue siendo un misterio para la ciencia la forma en que se cotrae aunque hay varias teorías que abonan la génesis de la dolencia.

Durante el día de Navidad, Jessie J, publicó en su cuenta en Instagran: “Fui a un médico del oído y me dijeron que tenía síndrome de Ménière”. Y agregó: “Tuve un gran llanto. Extrañé a mis amigos y familiares. Es importante dejarlo salir y permitirte sentir. Simplemente no te quedes ahí. No puedo cambiarlo así que no dejes que arruine tu Navidad”, explicó, llevando tranquilidad a sus seguidores y seres queridos.

Lo que le sucedió a la cantante y compositora británica es un trastorno del oído interno que provoca episodios de mareos, ocasionando vértigo y pérdida de la audición. En la mayoría de los casos, la enfermedad de Ménière afecta a un solo oído pero con una intensidad capaz de no permitirle a alguien alcanzar el equilibrio.

El domingo 27 de diciembre, la joven que comenzó su carrera en el mundo del espectáculo a la edad de 11 años actuando en el musical "Whistle Down the Wind", basado en la película de 1961 "Cuando el viento silba", ya se había repuesto del todo y de vuelta en su casa comenzó a ensayar algunas de sus canciones.

Entre los signos y síntomas de la enfermedad de Ménière se incluyen los siguientes:

Episodios recurrentes de vértigo. Tener la sensación de estar girando, la cual comienza y finaliza espontáneamente. Los episodios de vértigo ocurren sin previo aviso y generalmente duran de 20 minutos a varias horas, pero no más de 24 horas. El vértigo intenso puede causar náuseas.

Después de un episodio, los signos y síntomas mejoran y pueden desaparecer por completo por un tiempo. Con el tiempo, la frecuencia de los episodios puede disminuir.

Origen

Por el momento la ciencia desconoce la causa. Los síntomas de la enfermedad de Ménière parecen ser el resultado de una cantidad anormal de líquido (endolinfa) en el oído interno. Pero no está claro qué causa que eso suceda.

Los factores que afectan el líquido, lo cual puede contribuir a la enfermedad de Ménière, incluyen:

Drenaje inadecuado del líquido. Tal vez debido a una obstrucción o anormalidad anatómica.

Respuesta inmune anormal

Infección viral

Predisposición genética

Como consecuencia de que no se ha identificado una sola causa es probable que la enfermedad sea la consecuencia de una combinación de factores.

Como antecedente se sabe que Jessie J en el inicio de su carrera artística a los 11, los médicos le diagnosticaron un ritmo anormal en los latidos del corazón, y, a los 18, no supieron cómo remediarlo. Y esta fue la causa de que sufriera un pequeño derrame cerebral. Tras el susto, Cornish prometió cuidar su cuerpo, por lo que no fuma, no suele beber, ni consume drogas. A los 16 comenzó a estudiar en la BRIT School, escuela en la que han estudiado artistas reconocidos como Adele, Amy Winehouse, Katie Melua y Leona Lewis.

Efectos de la enfermedad

Los episodios impredecibles de vértigo y la posibilidad de pérdida auditiva permanente pueden ser los problemas más complicados de la enfermedad de Ménière. La enfermedad puede complicar la vida de cualquiera inesperadamente y causar fatiga y estrés.

El vértigo puede hacer que se pierda el equilibrio, lo cual aumenta el riesgo de caídas y accidentes.