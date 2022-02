Prefiere perder el trasplante que lo salvaría a vacunarse contra el COVID

Para Chad Carswell, un estadounidense residente de Carolina del Norte, la oposición a vacunarse contra el coronavirus es una decisión inapelable. Por eso se perderá la posibilidad de que le realicen la intervención quirúrgica de trasplante de órgano que mejoraría su calidad de vida.

El hombre necesita la operación debido al serio estado de su riñón, que funciona al 4%, por lo cual recibe 3 diálisis por semana en el Hospital Bautista Atrium Health Wake Forest. Su estado llegó a tal punto de gravedad que desde la institución le sugirieron trasplantarlo, a lo que el paciente accedió en un principio. Con la ayuda de empresas locales, pudo juntar el dinero para pagar el procedimiento, e incluso más de 100 donantes se pusieron a disposición.

Con todo listo, el hospital le informó que debía presentar un certificado de vacunación o al menos vacunarse para entrar al quirófano, debido a una política interna de cuidado. No obstante, y aunque desde el sanatorio le advirtieron que de no recibir el trasplante su condición podría empeorar y hasta causarle la muerte, Carswell se negó rotundamente y todo quedó suspendido.

El riñón de Carswell funciona al 4% de su capacidad

"Nací libre. Moriré libre. No voy a cambiar de opinión. He tenido conversaciones con mi familia y todos los que están cerca de mí y saben cuál es mi posición y no habrá una situación en la que cambie de opinión sobre este tema" declaró, en diálogo con un canal de televisión norteamericano.

El Atrium Health, por su parte, se pronunció al respecto mediante un comunicado argumentando que la medida sigue el "estándar de atención de Estados Unidos, que consiste en vacunar a todos los pacientes en listas de espera o que están siendo evaluados para un trasplante". Para el centro asistencial, los pacientes que no deseen vacunarse "pueden optar por ser evaluados en otro centro de trasplantes".

Además de necesitar con suma urgencia un riñón, Carswell tiene dos piernas ortopédicas por una doble amputación que se le practicó hace un tiempo y sufre una enfermedad cardíaca. Ahora, ante el conflicto con el Atrium Health por su negativa a vacunarse, inició la búsqueda de otros hospitales que acepten su perspectiva antivacunas y le practiquen el trasplante que lo salvaría.