Derrumbre en Miami: encontraron sin vida a fotógrafa argentina

Los restos de Graciela Cattarossi fueron rescatados de entre los escombros, su hija de siete años había sido encontrada por su padre bombero y conmocionó a la ciudadanía por el duro momento que le tocó atravesar.

El cuerpo sin vida de la fotógrafa argentina Graciela Cattarossi, de 48 años, fue hallado en la tarde del sábado entre los escombros del edificio de Surfside, que se derrumbó el 24 de junio en Miami, informó la Policía local a través de sus canales oficiales.

Cattarossi se encontraba radicada en Miami desde hace años y vivía con sus padres y su pequeña hija Stella en el edificio Champlain Towers, de Surfside. El cadáver de la menor también fue encontrado por los rescatistas bajo los escombros.

La niña era hija de Graciela Cattarossi y de Enrique Arango, un bombero de Miami que en el momento del hallazgo se hallaba en la "zona cero" apoyando los trabajos de rescate, aunque no estaba excavando.

"Hemos identificado dos víctimas adicionales que, triste e inesperadamente, perdieron la vida en el trágico colapso del edificio de Surfside. Por favor, mantenga a sus familias y seres queridos en sus oraciones", anunció la Policía de Miami-Dade en Twitter.

Por el momento continúan desaparecidos los argentinos Andrés Galfrascoli, de 44 años; Fabián Núñez, de 55; y Sofía Galfrascoli Nuñez, de 5 años, hija de los dos. Al igual que los padres de Cattarossi, Graciela Ponce de León (exdiplomática de nacionalidad uruguaya) y Gino Cattarossi, y su hermana Andrea, residente en Pilar, provincia de Buenos Aires, que se encontraba de visita al momento de la fatalidad

Graciela Cattarossi trabajó como fotógrafa para importantes medios gráficos como el New York Times y el Wall Street Journal Magazine. También para revistas como Conde Nast Traveler y Vanity Fair y otras de turismo, de jardinería, el hogar y de cocina, en este caso para la publicación Martha Stewart Living, de la popular presentadora de televisión estadounidense Martha Stewart. También realizó fotografías publicitarias para los hoteles Four Seasons y Fasano, y para el Bank of America.

Por el momento son 24 los fallecidos en la tragedia del en Champlain Towers South. 121 personas permanecen aún desaparecidas.

La mayor parte del edificio de 12 pisos del complejo "Champlain Towers South", en la pequeña localidad de Surfside, se derrumbó parcialmente la madrugada del 24 de junio. Por lo que las autoridades locales indicaron que el resto de la estructura que aún continúa en pie será demolida antes de lo previsto, pues temen que se termine de caer con la llegada de la tormenta Elsa, que ahora azota al Caribe como huracán de categoría 1, amenazando la seguridad de los rescatistas.