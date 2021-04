Torrico: de ir a préstamo por dos meses, a ser ídolo de San Lorenzo

Pocos se acordarán de su "extraña" salida de Godoy Cruz. Quedan en la memoria de los hinchas aquellas tapadas importantes ante Nueva Chicago en la final por el ascenso en el 2006, además de ser una de las piezas fundamentales en el título en la B Nacional en 2005. Sebastián Torrico se fue siendo suplente del Expreso y a dos meses de quedar libre. Nunca se imaginaría todo lo que el fútbol y la vida le tendrían preparado. A pocos días de que el Cuervo y el Tomba se enfrenten en la Copa de la Liga, el arquero recordó ese momento.

Abril del año 2013. A Torrico le quedaban dos meses de contrato en Godoy Cruz, pero ya desde la comisión directiva le habían comunicado que no le renovarían. Fue allí donde el destino le tendría preparado una sorpresa: San Lorenzo de Almagro lo llamó de emergencia, debido a que Pablo Migliore había sido detenido. En teoría, sólo iba a ser un préstamo por esos dos meses y sin cargo. Nadie, ni el más optimista hincha del Ciclón, imaginó que Sebastián se convertiría en el arquero más importante de la historia del club.

"En Godoy Cruz me avisaron que en junio (de 2013) no me iban a renovar contrato, que me tenía que buscar club. Y de golpe me salió la chance de San Lorenzo, era venir para pelearla y sólo por dos meses, pero me la jugué. Era la posibilidad de pasar a un equipo grande y al menos me sacaba ese gusto, je. Además, si me llegaba a tocar jugar, y respondía, podía llegar a quedarme o que me saliera alguna otra posibilidad" le comentó Torrico a Olé, luego de su brillante actuación ante River el domingo pasado.

Y continuó: "La verdad es que pensé que ya no iba a jugar en un grande. Estaba pensando en que me saliera algo del Nacional B para tener continuidad… Eran opciones más reales", recordó. Y agregó que en ese momento "tenía 33 años y la verdad es que fue un salto muy grande. Llegué sin jugar y terminé el 2013 jugando y saliendo campeón. Y después lo de la Libertadores, ni hablar".

El próximo domingo, El Ciclón de Torrico recibe a Godoy Cruz, en un partido con muchos condimentos, no solamente por lo que significa para el arquero enfrentar a un club que tanto quiere, sino porque también en el banco de San Lorenzo está el exentrenador del Tomba, Diego Dabove, y en la mitad del cancha otro exfutbolista del club como Jalil Elías, quien fue capitán en la última Copa Diego Maradona.

Por si esto fuera poco, hay tres puntos de diferencia entre un equipo y otro y las chances matemáticas de Godoy Cruz (a falta de dos fechas) para meterse entre los cuatro mejores y clasificar a los playoffs, están intactas.

Árbitro confirmado para el duelo:

Silvio Trucco será el encargado de impartir justicia el próximo domingo a las 14.20 entre San Lorenzo y Godoy Cruz. Estará secundado por Diego Verlotta y José Castelli, mientras que el cuarto árbitro será Ignacio Lupani.