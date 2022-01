¿Se va? Angileri todavía no arregla su continuidad en River

El ex Godoy Cruz, Fabrizio Angileri, sigue sin ser parte de la pretemporada de River, tras una decisión dirigencial: todo aquel futbolista que esté a punto de quedar libre y no quiera renovar su vínculo con el club, no será tenido en cuenta. Es así que el mendocino, por ahora, ni siquiera a entrenado a la par de sus compañeros.

Angileri no es el único en esta situación, ya que en la institución Millonaria por el mismo camino está Benjamín Rollheiser. Ambos quedarán con el pase de su poder a mitad de año si no arreglan con River. Por lo cual, el club no quiere perder parte de su patrimonio y presiona a los futbolistas para que aumenten su vínculo con la institución.

La dirigencia cree que si Angileri está convencido de seguir debería retomar cuanto antes entrenamientos que son vitales para tener una buena base para el resto de la temporada, sobre todo después de los problemas físicos que tuvo en el último semestre con una seguidilla de desgarros. Pero lo cierto es que hoy en el club parece haber más esperanzas por un arreglo.

Desde el lado del jugador sostienen que la voluntad del lateral zurdo siempre fue arreglar con River y que si en un principio no hubo acuerdo fue porque la oferta del CARP era por un valor lejano al que pretendían pero, sobre todo, por tres temporadas: a dos meses de cumplir 28, Angileri considera que es el momento para hacer una diferencia que hasta ahora no logró en el fútbol y esa primera propuesta podía implicar una demora larga en ese salto.