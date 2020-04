Montillo salió a desmentir que su madre tenga coronavirus

El futbolista argentino de la Universidad de Chile Walter Montillo aclaró que su madre "no tiene" Covid-19 tras la información brindada por los medios del país trasandino.

"Para aclarar un poco todo, no he tenido contacto con ningún periodista desde lo que paso con mi viejo (solamente se lo he comunicado a la gente de @udechileoficial)", posteó Montillo, quien hoy cumplió 36 años y hace días perdió a su padre por Covid-19.

El padre de Montillo registraba enfermedades de base como diabetes y obesidad, factores de riesgo y luego de su fallecimiento se confirmó que había contraído coronavirus.

Por su lado, el comunicado del club chileno aclaró: "tras chequear la información con Walter, podemos asegurar que su madre se encuentra en buen estado de salud, en su hogar y sin síntomas de coronavirus. Está en los últimos días de cuarentena preventiva (por haber estado en contacto con un contagiado de Covid-19)".

La madre del mediocampista está en "aislamiento por 14 días" y su primera evaluación de coronavirus dio negativo pero "podría ser asintomática", por lo que volverán a "testearla".

Además, el ex volante de Tigre y San Lorenzo de Almagro pidió que "se chequee la información una y otra vez antes de publicarla".

"Por eso hoy brindaré por los que ya no están y también por los que la siguen peleando. Gracias a todos", cerró Montillo, que publicó su texto junto con una foto familiar con sus hijos y esposa.