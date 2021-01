Liga Profesional de Fútbol: lo destacado del mercado de pases 2021

Con los torneos ya finalizados y el mes de enero a mitad de camino, el fútbol argentino se mueve y con él también el mercado de pases. Jugadores como técnicos llegan y se van, rescinden y firman contratos y acá te contamos las principales novedades del torneo local.

Licha López no seguirá en Racing

El delantero y figura de la Academia, Lisandro López dio a conocer la triste noticia para los hinchas de Racing que no seguirá vistiendo esos colores debido a "agotamiento físico y mental". Respecto a dónde continuará su carrera es todo una incógnita dónde irá a parar aunque se rumorea que podría emigrar al fútbol estadounidense.

Gabriel Milito es el nuevo DT del Bicho

Gabriel Milito se convirtió en el nuevo entrenador de Argentinos Juniors y reemplazará a Diego Omar Davove, ex-DT del Tomba, quien pasará a dirigir San Lorenzo de Almagro, según confirmó la oficina de prensa de la entidad de La Paternal.

¿Salvio y Zárate pusieron en duda su continuidad en Boca?

El Toto afirmó que, si bien se siente cómodo en Boca Juniors, no puede asegurar que se va aquedar: "Estoy bien en Boca, estoy feliz, pero no puedo decir que me voy a quedar, uno nunca puede decir que va a pasar, me voy a presentar a la pretemporada".

Además, el delantero de Boca Mauro Zarate opinó sobre su falta de continuidad en el equipo y deslizó que de esta manera le convendría irse o ser transferido: "así no me sirve estar en Boca. Nunca tuve chances de jugar en la Libertadores, es muy difícil si no tenés minutos. Para estar a la altura, se necesita jugar".

Gago será presentado en Aldosivi de manera online

Pintita será presentado oficialmente este próximo jueves como entrenador del plantel profesional de Aldosivi de Mar del Plata, en su estreno como director técnico.

Así lo anunciaron en las redes del Tiburón:

Dabove tantea terreno en San Lorenzo con los Romero

El ex-entrenador de Godoy Cruz, ya desvinculado de Argentinos Juniors (será reemplazado por Diego Milito) analizará el futuro de los jugadores junto al presidente Marcelo Tinelli y la Secretaría Técnica.

"Es una decisión que venía pensando desde hace un tiempo, incluso antes del partido con Boca (por la última fecha de la Fase Campeonato de la Copa Maradona). El fútbol dirá si tengo razón o no, siempre busco nuevos desafíos", comentó en diálogo con TyC Sports, tras firmar su rescisión con el club de La Paternal.

El nuevo DT trabajará junto con Walter Ribonetto y Guillermo Formica (ayudantes de campo) Agustín Buscaglia y Juan Zeidan (preparadores físicos) Federico Dabove (analista de video) y Marina Garrido (nutricionista).