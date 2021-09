"Es un partido vital por las eliminatorias", le dijo Scaloni a El Ciudadano

El técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, habló en la habitual conferencia de prensa del día previo a los partidos. Argentina recibirá a Bolivia, este jueves desde las 20.30 en el Monumental, por la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

El Ciudadano estuvo presente en la rueda de prensa del entrenador con los periodistas, y si bien no anticipó el equipo, algo que ya es normal en él, adelantó que realizará varios cambios para enfrentar al seleccionado del altiplano. Además, confirmó que Juan Musso será el arquero titular en lugar de Emiliano Martínez, quién tuvo que regresar a Europa.

Al ser consultado, por este medio, por cómo se encuentran anímicamente los jugadores tras lo sucedido en Brasil y la baja de cinco jugadores y a raíz de que un miembro del staff sufre síntomas de Covid, el director técnico respondió: “Estamos bien para afrontar un partido vital por las eliminatorias. Lo que pasó (contra Brasil) no influye para la preparación del partido. Quería contar con todos los futbolistas pero hay circunstancias que suceden y hay que afrontarlas. Tenemos un plantel suficiente para que jueguen otros y que el equipo no se recienta”

Y, además, agregó: “El ánimo del plantel está bien. Esperemos que el clima acompañe para que la gente pueda disfrutar del partido, porque el estado del campo de juego está en perfectas condiciones y eso ayudaría a que el espectáculo sea mejor”, cerró el entrenador santafecino.

"Los jugadores de Inglaterra nos comentaron algunas cosas que estaban pasando en sus clubes y decidí liberarlos porque estaban agobiados. La decisión la tomé porque no podíamos exponerlos y retenerlos con la cabeza en tantas cosas", afirmó Scaloni en la conferencia de prensa previa al partido de mañana con Bolivia.

Con respecto a los cuatro jugadores que se desempeñan en la Premier League y fueron desafectados afirmó: "Ellos siempre mostraron predisposición para estar acá y jugar los tres partidos. Somos el único seleccionado que contó con todos los convocados y volvería a citar a los mismos. La FIFA nos apoyó cuando les dijo a las federaciones que los cedan".

Además, el director técnico pidió que para el futuro las "cosas cambien" para evitar malos entendidos y complicaciones a la hora de armar las listas de convocados de cara al objetivo de ir al Mundial de Qatar 2022.

"Lo que siento es que después de esta fecha hay que replantearse cosas: no puede pasar lo que sucedió con jugadores que no vinieron o nosotros que tuvimos que devolver jugadores. Tenemos tiempo para la siguiente fecha y nos reuniremos para busca una solución. Esto así no se puede seguir", continuó.

"Las sensaciones sobre lo de Brasil es la misma que todo el mundo que ama el fútbol, que esperaba un espectáculo de gran nivel y nos quedamos sin nada y en un momento de Argentina muy bueno para afrontarlo. La sensación es extraña y fea porque no pudimos jugar", lamentó.

Sobre el equipo anti Bolivia puntualizó: "El arquero será Juan Musso, viene jugando bien y es muy querido en el grupo. Se le abre la oportunidad y esperamos que la trate de aprovechar. Estamos contentos porque le toque".

Además, Scaloni elogió al ex Racing Club: "Tiene un poder físico increíble. Ahora ataja en un club importante como Atalanta, antes venía de buenas labores en Udinese".

Por otro lado, el entrenador le agradeció al público por "hacer tantos sacrificios" y sacar las 17 mil entradas que salieron a la venta durante el martes y se agotaron en apenas una hora. "Los vimos hoy retirándolas bajo la lluvia y nos llena de amor", aseguró con una sonrisa en su rostro.

"Ahora jugamos en River y estamos abiertos a jugar en el Interior. Nos gusta recorrer el país pero estamos en pandemia y jugar en algunos lugares es más complicado que en otros", adelantó de cara a futuro.