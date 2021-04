El resumen del deporte motor con un fin de semana muy agitado

El Súper TC2000 tuvo su única actividad en pista con una sesión de ensayos para los Pilotos Tester, donde las jóvenes promesas del TC2000 y la Fórmula Renault 2.0 tienen la posibilidad de girar con los autos que utilizan los pilotos titulares en la categoría más tecnológica de Sudamérica.

El campeonato disputará la cuarta cita del calendario 2021, que se llevará a cabo este fin de semana en el autódromo San Nicolás Ciudad.

Cabe destacar que que estarán presentes los mendocinos Julián Santero y Bernardo Llaver. En el caso de Santero llega cuarto con su Toyota Corolla en el campeonato, con 37 puntos, a 15 unidades del líder Leonel Pernía. Mientras que Berni Llaver, con su Chevrolet Cruze, es séptimo en el certamen con 27 unidades.

La actividad comenzará este sábado tendrá su apertura con el único entrenamiento. La clasificación comenzará a las 15, mientras que la jornada se cerrará con la Carrera Clasificatoria, que está pactada a 25 minutos más una vuelta y se largará a las 17.20. El domingo, la categoría más tecnológica de Sudamérica cerrará con la disputa de la final, a 40 minutos más una vuelta y arrancará a las 11.50.

Complicado arranque de Vicino en el Mouras

El TC Mouras comenzó a disputar la sexta fecha del calendario, en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, con el mendocino Lucas Vicino, que está buscando volver a los primeros planos de la categoría.

El oriundo de Maipú, con el Chevrolet atendido por el Dole Racing, no tuvo el comienzo esperado. En las dos primeras tandas de entrenamientos tuvo varios inconvenientes que no le permitieron girar en los tiempos de punta. En la primera, Vicino quedó 15º, lejos del más rápido que fue Jeremías Olmedo. Y en la segunda se repitió la performance quedando 16º, a 1"153 de Diego Azar, que dominó este entrenamiento.

"Fue un arranque demasiado complicado con un chasis que está desnivelado y un motor que no tiene el funcionamiento de otras carreras. La verdad que no tengo claro que pasará mañana, aunque confío en el equipo para que me permita ser más competitivo", manifestó Lucas.

Pechito y su Toyota largan desde la pole

El trío integrado por el argentino José María López, el japonés Kamui Kobayashi y el británico Mike Conway, con Toyota GR010 Hybrid, se quedó con la primera clasificación del año del Mundial de Resistencia (WEC), que se iniciará este sábado con las 6 Horas de Spa Francorchamps, en Bélgica.

Kobayashi fue el encargado de clasificar el hypercar japonés y giró en 2'00"747 en su mejor vuelta, al trazado de 7.007 metros de cuerda, superando por 0s519 al Toyota Nº8 conformado por el suizo Sébastien Buemi, el neozelandés Brendon Hartley y el japonés Kazuki Nakajima.

Fórmula 1: Mercedes dominó en Portugal

Mercedes dominó las pruebas libres para el Gran Premio de Portugal de Fórmula 1, a correrse el domingo, ya que el finés Valtteri Bottas fue el más rápido en la primera sesión y el siete veces y vigente campeón mundial, el británico Lewis Hamilton, marcó el mejor tiempo en la segunda.

Bottas giró en 1'19"648 y Hamilton cronometró 1'19"837, lo que los convierte en favoritos a la victoria para la tercera prueba de la temporada 2021, que se desarrollará en el circuito de Portimao.

El neerlandés Max Verstappen, con Red Bull, fue el escolta en ambas tandas. En la primera a 250/1000 de Bottas y en la segunda a 344/1000 de Hamilton, quien fue el vencedor en este trazado el año pasado.

Un italiano arrancó adelante en el Moto GP

El italiano Francesco Bagnaia, con Ducati, se quedó con el mejor tiempo en los entrenamientos libres del Moto GP, con vistas a la cuarta fecha del campeonato de la especialidad, que se disputará el domingo en el autódromo de Jerez de La Frontera, España.

Bagnaia registró en su mejor pasada un tiempo de 1'37"209 para recorrer los 4.423 metros de la pista andaluza y aventajó al francés Fabio Quartararo (Yamaha), ganador de dos carreras en lo que va de la temporada.